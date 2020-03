Amerykański producent Keith Olsen współpracował z takimi gigantami, jak Ozzy Osbourne, Whitesnake czy Scorpions. Na swoim koncie miał 39 złotych, 24 platynowych i 14 wieloplatynowych albumów. W sumie wyprodukował 100 albumów takich kapel, jak m.in. Journey, Bad Company czy Foreigner, jak również był zaangażowany w tworzenie soundtracków do "Top Gun" czy "Footloose".

Nie żyje Keith Olsen. Producent współpracował z Ozzym Osbournem i Scorpions

9 marca 2020 Scorpions na swoim Facebooku poinformował o śmierci producenta:

" Właśnie się dowiedzieliśmy o śmierci naszego przyjaciela i producenta Keitha Olsena. Keith wyprodukował wiele legendarnych albumów, włącznie z naszym "Crazy World". Keith był świetnym kolesiem i tworzenie "Crazy World" było inspirującą wycieczką z takimi utworami, jak "Wind Of Change", "Send Me an Angel", na który miał mocny wpływ Keith. Jesteśmy z jego rodziną. Keith żyje dalej dzięki jego muzyce. "

Na razie nie podano przyczyny jego śmierci. Olsen urodził się w Sioux Falls w Południowej Dakocie i chodził do szkoły w Minneapolis, gdzie zaczął pracować w studiu nagraniowym. Grał również w jazzowych i folkowych kapelach. Ważnym momentem w jego karierze była współpraca z Burtem Boettcherem, producentem singla "Cherish" The Association, dzięki któremu poznał Briana Wilsona z The Beach Boys.

Po przeprowadzce do Los Angeles pomógł w karierze Lindseya Buckinghama i Stevie Nicks produkując płytę "Buckingham Nicks". Przez pewien czas Nicks u niego mieszkała, a gdy poznał Micka Fleetwooda, został zaangażowany do produkcji albumu Fleetwood Mac W 1975. Krążek zajął 1. miejsce w USA.

Spoczywaj w pokoju...