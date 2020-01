Posłuchaj piosenki "Mam tę moc" z "Krainy Lodu" bez muzyki [WIDEO]

"Kraina Lodu" jest najbardziej dochodową animacją w historii kina. Opowieść o siostrach zdobyła serduszka wielu młodych widzów, dziewczynki chętnie chodzą przebrane za główne bohaterki i muszą mieć wszystkie gadżety związane z tym filmem. Produkcja została nagrodzona 2 Oscarami za najlepszy długometrażowy film animowany oraz za najlepszą piosenkę. Utwór "Mam tę moc" ("Let it Go" w oryginale) to już klasyk i znają go nawet Ci, którzy nie oglądali filmu.

"Mam tę moc" z "Krainy Lodu" bez muzyki [WIDEO]

Na kanale Without Music pojawił się filmik z piosenką z "Krainy Lodu" w wersji bez muzyki. Tym samym możemy zobaczyć, jak prawdopodobnie brzmiałby ten utwór, gdyby Elsa faktycznie wybrałaby się w góry śpiewając sobie piosenkę. Jak się łatwo domyślić, w nagraniu głównie słyszymy skrzypienie śniegu.

"Kraina Lodu 2" z kolejnym rekordem

Sequel hitu Disneya trafił do polskim kin 22 listopada 2019 roku. Reżyserami "Krainy Lodu 2" są Jennifer Lee i Chris Buck. Za scenariusz odpowiada Allison Schroeder. Co ciekawe, zwiastun "Krainy lodu 2" pobił rekord wyświetleń trailerów "Króla Lwa".

