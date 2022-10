Queen wydał zupełnie nowy utwór "Face It Alone", w którym usłyszymy wokal Freddiego Mercury'ego.

Jeszcze w czerwcu 2022 Queen podzielił się informacją o odkrytym utworze z wokalem Freddiego Mercury'ego. W końcu zespół zdecydował się wydać ten kawałek pod tytułem "Face It Alone". Jak brzmi nowy utwór Queen?

Queen z nowym singlem "Face it Alone". To pierwszy utwór z Freddiem od 8 lat

Zespół Queen udostępnił odnaleziony po wielu latach poruszający utwór "Face It Alone" z wokalem Freddiego Mercury’ego. Utwór "Face it Alone" pojawił się w serwisach cyfrowych, a już 18 listopada będzie dostępny na siedmiocalowym singlu.

O niepublikowanym utworze Queen zrobiło się głośno latem tego roku. Brian May i Roger Taylor zasugerowali w wywiadzie dla BBC, że niedawno odkryli utwór Queen z wokalem Freddiego. Ta piosenka to właśnie "Face It Alone".

"Face It Alone" powstało podczas sesji zespołu w 1988 roku do albumu "The Miracle" – przedostatniego krążka, który ukazał się za życia Freddiego Mercury’ego. W trakcie pobytu w studiu powstało około 30 utworów, z których wiele nie zostało wydanych. Wśród nich znalazło się właśnie "Face It Alone". Piosenkę odkryli pracownicy teamu Queen, którzy przygotowywali reedycję "The Miracle".

Również 18 listopada do sprzedaży trafi 8-płytowy boks "Queen The Miracle Collector’s Edition", na który składać się będzie nagranie albumu z 1989 z oryginalnych taśm LP, "The Miracle Sessions" CD z demówkami i niedokończonymi wersjami oraz sześcioma niewydanymi wcześniej utworami, jak również nagrania audio dokumentujące pracę muzyków w studiach w Londynie i Montreux.

W ten sposób fani otrzymają możliwość poczuć się tak, jakby siedzieli tuż obok artystów niczym niewidzialny obserwator. Podsłuchiwanie Freddiego, Briana, Johna i Rogera jak żartują, cieszą się, od czasu do czasu wyrażają frustracje i debatują nad kawałkami to niesamowite przeżycie.