Sąsiedzi napisali zabawny list do basisty. Zamiast atakować go zasugerowali, jak trenować, by nie przeszkadzać innym. Poprosili też o zagranie konkretnych utworów, w których linia basu brzmi naprawdę fenomenalnie.

Chyba każdy choć raz w życiu zmagał się z sąsiadem, który w nocy głośno imprezował. Czasami udaje się dogadać, by przyciszyć muzykę, a czasami po prostu warto dołączyć do imprezy. Co jednak zrobić, gdy twój sąsiad nocą trenuje grę na basie i nie idzie mu to najlepiej? Warto wówczas mu nieco pomóc, zasugerować repertuar i dodać parę wskazówek.

Sąsiedzi napisali list do basisty, który grał w nocy. Zażyczyli sobie piosenek Metalliki, Rush i Dream Theater

Na facebookowym profilu Zaufaj mi, jestem Architektem pojawiło się zdjęcie zabawnego listu sąsiadów do lokatora, który po nocach ćwiczy grę na basie. Nie dość, że sąsiedzi zasugerowali mu, które riffy dobrze mu szły oraz co można zrobić, by nie przeszkadzać nocą innym lokatorom, to jeszcze stworzyli listę życzeń z utworami. Jakie kawałki chcą posłuchać sąsiedzi? M.in. "Tom Sawyer" Rush i "Anasthesia (Pulling Teeth)" Metalliki.

Oczywiście list sugeruje, by basista przestać ćwiczyć nocą, ale trzeba przyznać, że sąsiedzi podeszli do sprawy z humorem. Miejmy nadzieję, że muzyk nie będzie już więcej przeszkadzał mieszkańcom, a może nawet skutecznie poprawi swoją grę dzięki ich wskazówkom.