Koniec roku to dobry moment na wszelkie podsumowania, również te muzyczne. W 2021 roku pojawiło się sporo nowych płyt metalowych, jednak które z nich są warte uwagi? Magazyn Revolver stworzył swój ranking najlepszych albumów. Kto zajął 1. pozycję?

TOP 25 najlepszych płyt metalowych 2021 według magazynu Revolver

Stworzenie takiego rankingu nie jest wcale proste, na pewno wielu fanów muzyki metalowej będzie twierdzić, że ranking nie pokrywa się z ich zdaniem. Która płyta według dziennikarzy jest najlepsza?

W rankingu pojawiły się płyty takich kapel, jak Iron Maiden, Mastodon, Jinjer, Poppy, jak również znajdziemy metalowe soundtracki. Brąz zdobyła płyta "Glow On" grupy Turnstile, 2.miejsce należy do Spiritbox. Kto wskoczył na 1. pozycję? Sprawdźcie ranking stworzony przez magazyn Revolver.

25. Frozen Soul – Crypt of Ice

24. Slaughter To Prevail – Kostolom

23. SeeYouSpaceCowboy – The Romance of Affliction

22. Full of Hell – Garden of Burning Apparitions

21. Carcass – Torn Arteries

20. Various Artists – Dark Nights: Death Metal Soundtrack

19. Employed to Serve – Conquering

18. Whitechapel – Kin

17. Pupil Slicer – Mirrors

16. Poorstacy – Party at the Cemetery

15. The Armed – Ultrapop

14. Gatecreeper – An Unexpected Reality

13. The Devil Wears Prada – ZII

12. Architects – For Those Who Wish to Exist

11. Jinjer – Wallflowers

10. Dying Wish – Fragments of a Bitter Memory

09. Poppy – EAT

08. Knocked Loose – A Tear in the Fabric of Life

07. Iron Maiden – Senjutsu

06. Converge – Bloodmoon: I

05. Mastodon – Hushed and Grim

04. Every Time I Die – Radical

03. Turnstile – Glow On

02. Spiritbox – Eternal Blue

01. Gojira – Fortitude