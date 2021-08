Fani cierpliwie czekają na nowy album The Cure, tymczasem z obozu zespołu doszły niepokojące wieści. Basista Simon Gallup nie jest już w szeregach kapeli i do końca nie wiadomo, co się w sumie wydarzyło.

The Cure rozstał się z basistą. Dlaczego Simon Gallup nie gra już w zespole?

Po prawie 40 latach Simon Gallup opuścił The Cure, o czym poinformował swoich fanów na Facebooku:

Z trochę ciężkim sercem muszę przekazać, że nie jestem już członkiem The Cure. Życzę im powodzenia.

Jeden z fanów zapytał, czy rozstanie odbyło się w dobrej atmosferze, na co basista napisał, że "jest ok, po prostu mam dość". Jak na razie lider Robert Smith nie skomentował odejścia Gallupa. Za to klawiszowiec kapeli Roger O'Donnell napisał na Twitterze, że widział byłego perkusistę i klawiszowca The Cure, Lola Tolhursta, jak kupuje gitarę basową w sklepie muzycznym. Czy to oznacza, że Lol wróci do The Cure? Na razie nie nie wiadomo.

Simon Gallup dołączył do The Cure w 1979 roku, tuż po tym, jak zespól wydał debiut "Three Imaginary Boys", gdzie na basie zagrał Michael Dempsey. Gallup pojawił się na trylogii obejmującej płyty "Seventeen Seconds" i "Faith" i "Pornography". W 1982 roku został wyrzucony z The Cure po kłótni ze Smithem, jednak 3 lata potem wrócił do zespołu.