The Dumplings nagrał piosenkę o strajku kobiet w Polsce. Jak brzmi "Każda z nas"?

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że aborcja w przypadku ciężkich i nieodwracalnych wad płodu jest niezgodna z Konstytucją, wiele Polek postanowiło wyjść na ulice, by walczyć o swoje prawa. Polscy artyści nie milczą i w social mediach wyrażają swoje opinie na ten temat, udostępniają zdjęcia z protestów, jak również tworzą piosenki dotyczące obecnej sytuacji w naszym kraju. Również duet The Dumplings postanowił stworzyć utwór, by wesprzeć kobiety oraz zachęcić do darowizny na rzecz fundacji Centrum Praw Kobiet.

The Dumplings nagrał nową piosenkę "Każda z nas" o strajku kobiet w Polsce

Zespół The Dumplings postanowił udostępnić utwór "Każda z nas" pisząc na Facebooku:

" Dużo się ostatnio w naszym kraju dzieje. Trudno w tym momencie milczeć. Wychodzimy na chwile do Was z piosenką, która, mamy nadzieję, pozwoli wszystkim przejść przez ten ciężki czas, w którym tak mocno ograniczane są nasze prawa. Tak to widzimy, tak czujemy. Każdy ma prawo wyboru. Kady ma prawo do opieki. Kady ma prawo do wolności. Każda kobieta powinna mieć prawo do decydowania o sobie. "

Posłuchajcie, jak brzmi nowa piosenka The Dumplings:

We wrześniu duet The Dumplings udostępnił cover Maanamu "Kocham cię, kochanie moje" w ramach współpracy z fundacją State of Poland. Dyskografię zespołu zamyka krążek "Raj" z 2018 roku.

