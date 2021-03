Smutna wiadomość dla miłośników serii "Gwiezdne wrota". 9 marca 2021 roku zmarł Cliff Simon, który wcielał się w postać Ba'ala. Miał 58 lat. Przyczyną śmierci był wypadek.

Cliff Simon z "Gwiezdnych wrót" nie żyje

Jak podaje Deadline, informację o śmierci aktora przekazała jego żona Colette Simon, która zamieściła post na facebookowym profilu swojego męża.

Do przyjaciół, rodziny i fanów,

Dzielę się z wami niewyobrażalnie smutną informacją - mój ukochany mąż, Cliff Simon, zmarł o godzinie 12:30 we wtorek 9 marca 2021 roku. Był na plaży Topanga w Kalifornii i niestety zmarł po tragicznym wypadku kiteboardingowym. Większości z was był znany jako czarny charakter, którego kochaliście nienawidzić - Ba'al, z "Gwiezdnych wrót". Ale jak powiedział, "aktorstwo jest tym, co robię, to tylko część tego, kim jestem". I był kimś o wiele więcej - oryginalnym człowiekiem, poszukiwaczem przygód, żeglarzem, pływakiem, tancerzem, aktorem, pisarzem. W miejscu, gdzie kiedyś stał na tej ziemi, zieje dziura. Był kochany przez zbyt wielu, by ich wszystkich wymienić i miał wielki wpływ na tak wiele żyć. Był niesamowitym i kochanym bratem, wujem, siostrzeńcem, kuzynem i przyjacielem. Był i zawsze będzie miłością mojego życia i jego śmierć to niewyobrażalny zawód miłosny.

Niewielką zaletą tej tragedii jest to, że kiedy zmarł, robił jedną z rzeczy, które kochał najbardziej. Odszedł na plaży w pobliżu wody, która była jego świątynią.

Wiem, że to szok i mocno Was uderzy, ale mamy nadzieję, że w tej chwili uszanujecie naszą potrzebę prywatności.

Zakończę tym wersetem, który Cliff kochał i według którego żył:

"Wolałbym być popiołem niż pyłem! Wolałbym, aby moja iskra wypaliła się w olśniewającym blasku, niż została zduszona przez suchą zgniliznę. Wolałbym być wspaniałym meteorytem, każdy mój atom we wspaniałym blasku, niż sennym i trwałej planety. Właściwą funkcją człowieka jest żyć, a nie istnieć. Nie będę tracić dni na próbę ich przedłużania. Wykorzystam swój czas.".

Simon urodził się 7 września 1962 roku w Johannesburgu w RPA. Od małego fascynował się pływaniem i gimnastyką. Jako nastolatek został reprezentantem kraju i chciał zostać pierwszym obywatelem RPA, który zdobędzie złoty medal w pływaniu na Olimpiadzie. W połowie lat 70. wraz z rodzicami przeprowadził się jednak do Wielkiej Brytanii. Nie porzucił swojej pasji i w 1984 roku zakwalifikował się do udziału w Olimpiadzie w Los Angeles. Z czasem porzucił jednak pływanie i wrócił do RPA, gdzie dołączył do lotnictwa.

Po dwóch latach służby został nauczycielem surfingu i waterskiingu w hotelu dla turystów. Tam spotkał choreografa, który szukał akrobaty. W ten sposób został artystąscenicznym, co spełniło jego kolejne marzenie. Po powrocie do domu postanowił, że zostanie aktorem. Rozpoczął studia aktorskie i pracował jako model na wybiegach oraz w reklamach. Na początku nowego millenium udał się do Los Angeles, gdzie wystąpił gościnnie rolę w serialu "Nash Bridges".

Wkrótce dołączył do obsady "Gwiezdnych wrót" wcielając się w czarny charakter - Ba'ala. Szybko stał się ulubionym antagonistą wszystkich widzów kultowego serialu science fiction. W 2008 roku powrócił do swojej słynnej roli w kontynuacji produkcji pod tytułem "Gwiezdne wrota: Continuum". Wśród innych ról Simona należy wymienić takie tytuły, jak "Zawód: Amerykanin", "Agenci NCIS" i "24 godziny". Był też znany wśród graczy, ponieważ użyczał głosu w takich produkcjach jak The Order: 1886 i Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.