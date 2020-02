Eurowizja co roku przyciąga przed telewizory miliony widzów z całej Europy, a wykonawcy wygrywający konkurs stają się międzynarodowymi gwiazdami. Polska w ostatnich latach lepiej radzi sobie w Eurowizji Junior, ale dorosła wersja konkursu wciąż pozostaje bardzo ważna w procesie kreacji gwiazd polskiego rynku muzycznego. Nareszcie poznaliśmy nazwisko wokalistki, która będzie reprezentowała nasz kraj w 2020 roku w Rotterdamie.

Eurowizja - znamy polską kandydatkę do konkursu

Reprezentantką Polski na Eurowizji 2020 została Alicja Szemplińska, wokalistka znana z programów "The Voice of Poland" oraz "Szansa na sukces". Pierwszy rozgłos przyniosła jej wygrana pierwszej edycji programu TVP2 "Hit, Hit, Hurra!", w którym jurorką była m.in. Edyta Górniak. Jedną z nagród w konkursie był pobyt na lekcjach śpiewu u Setha Riggsa, trenera wokalnego Michaela Jacksona.

Alicja Szemplińska kilka lat później powróciła do telewizyjnej dwójki, bowiem jesienią 2019 roku wygrała w finale "The Voice of Poland 10". Artystka należała do drużyny Tomsona i Barona z Afromental. Tak jak w przypadku poprzednich sezonów, nagrodą Szemplińskiej było 50 tys. złotych i kontakt płytowy z wytwórnią Universal Music Polska. Do tej pory wokalistka wypuściła singiel "Prawie my".

Jeśli chodzi zaś o samą Eurowizję, to artystka na konkurs piosenki napisała utwór "Empires", który przypomina nieco ballady z ostatnich filmów o Jamesie Bondzie ("Skyfall" Adele, czy "No Time to Die" Billie Eilish). Zwycięskie wykonanie tego utworu możecie zobaczyć w wideo poniżej:

Zwycięstwo w preselekcji do Eurowizji nie było przypadkowe - Szemplińska zdobyła nie tylko najwięcej głosów od jury, ale również od telewidzów, którzy mogli głosować w wyborze kolejnego reprezentanta Polski na przyszłym konkursie. Sama Eurowizja 2020 została zorganizowana w Rotterdamie, a koncerty odbędą się 12, 14 i 16 maja.