Facebook oficjalnie zmieni nazwę. Teraz będzie się nazywał Meta

Stało się. Po ponad 15 latach działalności, Mark Zuckerberg oficjalnie poinformował, że Facebook zmieni nazwę na Meta. To ma nawiązywać do ambitnych planów stworzenia Metaverse.

Facebook zmieni nazwę na Meta

Mark Zuckerberg może oficjalnie być filmowym złoczyńcą - szef Facebooka poinformował oficjalnie, że serwis zmienia nazwę na Meta. Z tej okazji "Zucc" postanowił przedstawić również nową misję dla Mety, która na pierwszy rzut oka brzmi dość niepokojąco.

Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu Zuckerberga:

Następna platforma będzie jeszcze bardziej immersywna - to będzie ucieleśniony internet, w którym sam doświadczasz wszystkiego, nie tylko na to patrzysz. To się nazywa metaverse i dotknie wszystkich naszych produktów. Głównym elementem metaverse będzie poczucie bycia - czy z inną osobą, czy w innym miejscu. Dlatego jesteśmy tak skupieni na budowie metaverse.

Zuckerberg trochę poleciał - firma chce stworzyć cyfrowe hologramy ludzi i miejsc, łącząc przy okazji wirtualną rzeczywistość i rozszerzoną rzeczywistość do podwalin Mety. To ma osiągnąć za pomocą mapowania lokalizacji, a także ludzi. Zucc chce zatem iść do przodu, odcinając się od "prymitywnych korzeni Facebooka" (i przy okazji morza kontrowersji, które za tym idzie).

Tak jak wspomnieliśmy, zmiana nazwy przez Facebooka może być spowodowana wieloma kontrowersjami związanymi z platformą. Ta była już oskarżana o pomaganie w dezinformacji, wycieki miliardów danych osobistych, czy wielogodzinne awarie, które niedawno dotknęły serwisy od firmy.

Potencjalny rebranding miałby być więc szansą na zdobycie tabula rasa wśród użytkowników, którzy potencjalnie odwrócili się od Facebooka w ostatnim czasie - zwłaszcza wśród osób młodszych, korzystających raczej z Instagrama i TikToka. Przy okazji, patrząc szerzej, może zmienić też nasz sposób korzystania z internetu.