Handel w niedziele zostanie przywrócony? Jest projekt nowych przepisów

Zgodnie z ustawą z dnia 10 stycznia 2018 w 2020 roku zakaz handlu nie obowiązywał jedynie w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia oraz w ostatnią niedzielę przed Wielkanocą i dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie - 13 i 20 grudnia. W 2021 roku zakaz ten ma już obowiązywać we wszystkie niedziele. Ale czy na pewno?

Polacy chcą przywrócenia handlowych niedziel

Twardych dowodów popierających handel w dni wolne jest coraz więcej. Zdaniem zwolenników tego rozwiązania przemawiają za nim dwie najważniejsze przesłanki: ekonomiczna i zdrowotna. Jest też porozumienie między przedstawicielami pracodawców i pracowników, które wypracowało kompromis szanujący prawo pracownika od odpoczynku w niedziele i prawo przedsiębiorcy do racjonalizowania biznesu.

Z projektem "zawieszenia" ustawy o wolnych dla handlu niedzielach wyszli posłowie klubu PSL-Kukiz. Przeciwni temu są związkowcy z "Solidarności", ale też część klientów.

" Zniesienie handlu w niedzielę do końca epidemii pozwoli na rozładowanie weekendowych kolejek w sklepach. To znacznie lepsze rozwiązanie niż "godziny dla seniorów". "

- powiedział w rozmowie z polsatnews.pl Miłosz Motyka, rzecznik PSL.

Zdaniem partii zniesienie zakazu pomoże też sklepikarzom, którzy będą mogli odrobić straty.

" Resort gospodarki jest otwarty na dialog w sprawie zniesienia zakazu handlu w niedziele. Ostateczne decyzje podejmie sztab kryzysowy "

- stwierdziła wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk.

Systematyczne rośnie odsetek Polaków, którzy chcą przywrócenia handlu we wszystkie niedziele. Z badań ankietowych wynika, że za całkowitym przywróceniem handlu w niedziele jest ponad 53 proc. Polaków. Według badania, wykonanego przez UCE RESEARCH na zlecenie Hiper-Com Poland i Grupy BLIX, 53,5 proc. Polaków jest za powrotem niedziel handlowych. 33,7% jest odmiennego zdania. Natomiast 12,8 proc. ankietowanych ma neutralny stosunek do tego. Uwzględniając wiek ankietowanych: 55 procent osób w wieku 18-25 lat popiera ww. rozwiązanie. 14 proc. jest temu przeciwnych. Dla 29 proc. respondentów nie jest to istotne, a 2% nie ma zdania na ten temat.

Handel w niedziele: Za i przeciw

Pracodawcy skierowali do Rady Dialogu Społecznego projekt ustawy przywracającej niedziele handlowe. Według niego zakaz handlu nie obowiązywałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii i przez 180 dni od ich odwołania. Pracownicy sklepów mieliby w tym czasie zapewnione dwie wolne niedziele w miesiącu. Takie poluzowanie ograniczeń pozwoliłoby rozłożyć zakupy na dodatkowy dzień w tygodniu, co wpłynęłoby na większe bezpieczeństwo Polaków.

Innego zdania są związkowcy. Alfred Bujara, szef handlowej "Solidarności" nie wierzy w ogromne straty placówek handlowych.

" Nie ma ekonomicznych przesłanek do zawieszania ograniczeń handlu. Pracodawcy wyolbrzymiają problemy, których nie potwierdzają rzetelne dane. Z tych przedstawionych przez GUS wynika, że sprzedaż detaliczna w Polsce w ostatnich miesiącach była wyższa niż rok wcześniej. "

Na razie jednak rząd nie liberalizuje, ale ogranicza handel, wprowadzając godziny dla seniorów.

Według rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 15 października 2020 w godzinach 10-12 w sklepach spożywczych, drogeriach, aptekach i na poczcie obowiązują godziny dla seniorów.

Tymczasem Federacja Przedsiębiorców Polskich przygotowała propozycję dla rządu w postaci nowego świadczenia. Tym razem miałoby to być 560 złotych dla pracowników.

