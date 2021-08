Jasnowidz Glanc: "Mam wyraźny obraz jak z horroru"

Wojciech Glanc jest jasnowidzem i tarocistą. Stał się rozpoznawalny dzięki udziałowi w 2. edycji "Big Brothera" i "Mam Talent". Jak twierdzi, niedawno miał wizję dotyczącą nadciągającego nad Polskę kataklizmu. Sprawdźcie, co miał na myśli!

Wojciech Glanc stał się rozpoznawalny dzięki udziałowi w 2. edycji "Big Brothera" i „Mam Talent”. Obecnie prowadzi na YouTube swój kanał, w którym przede wszystkim publikowane są przepowiednie. W domu Wielkiego Brata przebywał wraz z lalką o imieniu Eustachy.

Nieco później wystąpił w programie "Mam Talent" wystąpił, jako brzuchomówca. Dzisiaj Wojciech Glanc przepowiada przyszłość i stawia tarota. Łączy się również ze swoimi fanami podczas transmisji na żywo. Jak twierdzi wiele jego poprzednich wizji, takich jak śmierć Pawła Adamowicza, wybuch w Bejrucie czy wybuch pandemii sprawdziło się w zaskakujący sposób.

Wojciech Glanc w swoim najnowszym nagraniu po raz kolejny podzielił się swoją wizją. I tym razem nie miał dla widzów najlepszych wiadomości.

Mam wyraźny obraz jak z horroru (…) stoję w jakimś takim rynsztoku, ale to nie była woda, to była krew po prostu (…) destabilizacja Litwy, destabilizacja Ukrainy (...) Gdzieś w tle, nawet w tej chwili widzę uśmiechnięte postacie Łukaszenki i Putina, jakby tańczyli (…) Krew na komendach policyjnych (…) ja bym się odważył powiedzieć, że to tak jak mówiłem wcześniej, teraz wchodzimy w okres eskalacji i agresji, w ludziach coś pęka.