Jasnowidz Jackowski o sytuacji ekonomicznej w 2021. "To jest rok demontażu"

Już na wstępie Jackowski zapowiedział, że wizja jest kontynuacją przerażanej przepowiedni na rok 2021, którą jasnowidz podzielił się jakiś czas temu na swoim kanale. Tym razem prócz zapowiedzi, co się wydarzy w nadchodzącym roku, wieszcz opowiedział o sytuacji finansowej w 2021. Niestety słynny wróżbita nie ma dla nas dobrych wieści.

Krzysztof Jackowski prowadzi swój własny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Podczas ostatniego spotkania z widzami zatytułowanego "2021 ekonomia wizja live" wieszcz przekazał przerażające wizje, które jego zdaniem ziszczą się już niebawem.

Słynny jasnowidz z Człuchowa coraz dobitniej ostrzega o zbliżającej się tragedii i skutkami pandemii koronawirusa. Jego zdaniem powinniśmy być przygotowani na najgorsze. Tym razem, po raz kolejny podzielił się swoimi obawami o losy Polski i Europy.

Przyszły rok kojarzy mi się jako rok demontażu. W moim poczuciu nie będzie przymusowych szczepionek i zaraza się w przyszłym roku w miarę uspokoi, ale się nie skończy. Będzie się tliła. Przyszłym roku zaczniemy odczuwać bardzo poważnie pierwsze problemy kryzysu po zarazie [...]. Będzie to dla nas wytłumaczalne. Będziemy mówili "no dobrze mamy kryzys, rząd nie jest za to winny, bo rząd ratował nas, więc my coś teraz dla państwa musimy zrobić".

Te bunty na ulicach z jakichkolwiek powodów czy w Europie, czy w Polsce one nie znikną także, tylko się mogą zmienić z buntu np. zdenerwowanych kobiet na bunt ludzi, którzy tracą pracę, mają mniej w portfelu, których życiowa stopa wyraźnie się pogorszyła. I nic nie będzie zapowiadało, że to się polepszy, ponieważ kryzys będzie głęboki [...].

Nie wypieram się wielkiego konfliktu na bliskim wschodzie. Ja nie jestem grudnia, ale jestem pewny, że to realne zagrożenie i to pogłębi kryzys w Polsce i Europie.

To, co robi Polska i Węgry, kłótnia o budżet może eto jest celowo wywołane, żeby doszło do nieporozumień na tym tle. I tym się Unia będzie w przyszłości tłumaczyła, że być może trzeba ją zredukować i zostawić państwa, które są w niej zostać.

Rok demontażu jest to rok kompletnych zmian ekonomicznych i będziemy odczuwali w obliczu zarazy duży spadek naszych przychodów i naszego bezpieczeństwa ekonomicznego [...]. Rok 2021 będzie rokiem bardzo dużego zubożenia nas. Rok 2021 będzie dla Europy rokiem demontażu i będzie to wprowadzane systemowo. [...] To z dnia na dzień będzie realne. Jakkolwiek to wygląda, to jest to wprowadzenie nas w reformy, które muszą się odbyć, jest to taki out, stop niektórych państw na świecie, które będą cofały pewne rzeczy, świadczenia, obowiązki wobec obywatela.