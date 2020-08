Jasnowidz Jackowski wieszczy "ostatni czas spokoju". Świat czeka zamach?

Krzysztof Jackowski często łączy się ze swoimi fanami podczas transmisji wideo na YouTubie. W kolejnych wizjach z początku sierpnia 2020 zdradził, że za kilka tygodni może mieć miejsce zamach. Co ma na myśli?

Jasnowidz Jackowski wieszczy kolejne nieszczęścia

Ostatnio światem wstrząsnęła wiadomość o ogromnej eksplozji w Bejrucie. Wybuch zmiótł część stolicy Libanu, tysiące ludzi straciło dach nad głową, około 5 tysięcy zostało rannych, a ponad 150 osób zginęło. Po wybuchu w Bejrucie w sieci zawrzało. Internauci są zdania, że niedawna wizja jasnowidza Jackowskiego pokrywa się z tym, co wydarzyło się w Libanie.

Słynny jasnowidz zasugerował, że niedługo po tragedii w Bejrucie, świat czeka kolejny kryzys. Krzysztof Jackowski mówi wprost o zamachu. Jakby tego było mało, przepowiada kolejne nieszczęście.

" Ja uznaję to jako zamach, to na pewno była prowokacja. Będzie jeszcze jedna próba, wydaje mi się, że jeszcze w tym miesiącu. Wcale nie musi ona być w Libanie. Ten czas doceniajcie, czas spokoju, bo czas, który się kończy... Drodzy znacie mnie, od kilku lat zapowiadałem coś, co umiejscowiłem na ten rok. Każdy widzi, co się wokół dzieje. Nie jesteśmy w stanie do końca zrozumieć, co się dzieje. Od momentu, kiedy sprawdziła się moja przepowiednia, którą mówiłem na temat brudnej bomby, od tego momentu jest bliski czas do tego, co będzie nas niepokoiło i czego będziemy się obawiać. "

Wydarzenia, o których mowa zdaniem jasnowidza mają nadejść lada chwila.

" Poważnego wydarzenia, które być może czeka za drzwiami. Obawiam się, że zaczyna spełniać się to, co umiejscowiłem na 2020 rok. Obawiam się, że jest to ostatni czas, z pewnymi zakłóceniami, ale ostatni czas spokoju naszego. To wisi na włosku. To się, obawiam, wydarzy. Rola Polski może być ważna i w pewnym sensie niebezpieczna.. "

Krzysztof Jackowski: Kolejna tragedia związana będzie z wodą

Podczas kolejnej transmisji najsłynniejszy polski jasnowidz poszedł o krok dalej i podał kolejne szczegóły.

" Druga prowokacja powinna być szybko. Kojarzy mi się słowo śluza. Chodzi o wodę. Statki, śluza… Dwa statki obok siebie i jeden oddalony trochę. To będzie druga prowokacja, która też nie zostanie podjęta, ale będzie o to pewna awantura "

Niepokojące zmiany mogą zajść niebawem, właściwie jest to kwestia tygodni.

" To jest bliskie. W okresie sierpnia możemy już się czuć niebezpiecznie, druga połowa sierpnia zacznie być już groźna. Potem się uspokoi. "

-twierdzi Krzysztof Jackowski.

Niedawno Jackowski ostrzegał przed czymś, co według niego już się zaczęło. Stwierdził wówczas, że COVID-19 nie jest najgorszym, co nas spotkało i wydarzy się coś, co będzie o wiele gorsze od wirusa. Wieszcz przekazał również, że zapowiada III wojnę światową na koniec 2020 i podał, które województwa jego zdaniem będą bezpieczne.

Jasnowidz zapowiada także że końcówka lata 2020 roku sprowadzi na nas powodzie a zima 2020/21 będzie deszczowa i nieprzyjemna.

