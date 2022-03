Jasnowidz Krzysztof Jackowski o ataku nuklearnym. Podaje konkretne miasto i godzinę

Jasnowidz Krzysztof Jackowski zapowiada także wielkie zmiany w Rosji. Profeta "czytając z twarzy" Putina, próbował poczuć, o czym myśli i co może zrobić prezydent Federacji Rosyjskiej.

Jackowski nie wyklucza, że Putin może użyć broni nuklearnej. Jasnowidz ponownie twierdzi, że kwiecień będzie miesiącem przełomowym. Jak mówi, może to być moment "wielkiej konfrontacji", do której dojdzie w Moskwie. Putin będzie rozważał użycie broni masowej zagłady.

- powiedział pan Krzysztof.

Ulubiony jasnowidz wszystkich Polaków przewidywał niedawno, że głowy państw wygłaszać będą orędzia. Zdaniem Jackowskiego przepowiednia ziściła się, gdy swoją mowę wygłosił Andrzej Duda.

- skomentował profeta.

W przepowiedniach profety przewija się również ponowie Turcja, o której też już wspominał.

- stwierdził Jackowski.

Jackowski niejednokrotnie wspominał, że na Polskę spadnie "żółty pył". Jackowski podczas ostatniego spotkania ze swoimi widzami przekazał przerażającą wizję, która ma się ziścić już w najbliższym czasie.

Mam wrażenie, że obecna sytuacja, która się dzieje na naszych oczach, jest nieadekwatna do zagrożenia, które serwuje Rosja światu. Jest nieadekwatna. Jest to mała część zagrożenia, które mogą wypłynąć z Rosji. Jeżeli Rosja zrobi ten ruch, to z trzech stron Europy idzie ruch w kierunku Rosji. Jeżeli to miałoby się stać, to stanie się to w godzinach wieczornych, 17-18. Późnym popołudniem. Nie twierdzę, że to będzie jutro-pojutrze, albo, że się w ogóle stanie. Ja takie zagrożenie wyczuwam i wyczuwam czas – późne popołudnie. Będzie to dzień, który będzie upływał normalnie. Będziemy trochę przyzwyczajeni do sytuacji, która się dzieje, nie będzie nas interesowało, co wojska zrobiły. I nagle taka sytuacja.

– mówi Jackowski

Pan Krzysztof ku przerażeniu swoich słuchaczy podał również konkretne miejsce agresji jądrowej ze strony Rosji.

Kojarzy mi się miasto Wołgograd. Niedaleko Gruzji, ale też blisko Ukrainy. Gdyby Rosja miała posunąć się do opcji nuklearnej to ważne jest miasto, albo jego okolice – Wołgograd. [...] Już wcześniej mówiłem, że w kwietniu rozgorzeje. Może być tak, że to, co dzieje się w Ukrainie, będzie trwało przez cały marzec, po czym w kwietniu rozgorzeje cała sytuacja. Jeżeli dojdzie do opcji, która będzie miała jakiś związek z bronią organiczną czy wodorową, to stanie się to późnym popołudniem. To będzie szokujące dla wszystkich. Ale potem jest nagle rewolucja w Rosji. Może nie w całej, ale w Moskwie. Jest to wielki bunt ludzi. Wtedy w wielu miejscach Rosji nie byłoby światła. Tylko jedno mnie dziwi, kojarzy mi się, że jest trochę cieplej niż teraz. To dziwne, bo ten kontratak byłby z Turcji, ale też ze Skandynawii. [...] Kojarzy mi się w Moskwie coś większego niż rewolucja. W gmachach, budynkach rządowych, podpalają, rozbijają szyby. Ale to się stanie, jeśli dojdzie do konfrontacji, której wszyscy będziemy przestraszani i która będzie trwała kilka godzin. Jeszcze bardzo dziwny znak:, jeżeli miałoby dojść do konfrontacji, to będzie odezwa – albo jakiegoś polityka w Rosji, albo samego Putina. Będzie mówił, chcąc, by słyszał go cały świat.