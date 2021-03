Marvel zapowiedział nowego Kapitana Amerykę. Będzie postacią LGBT

Rok 2021 to ważny okres dla fanów Marvel Comics. To nie tylko 60 urodziny wydawnictwa, a co za tym idzie Fantastycznej Czwórki, ale również 80. rocznica stworzenia Kapitana Ameryki. Z tej okazji niebawem pojawi się komiks, w którym zadebiutuje postać, będąca pierwszym bohaterem LGBT posługującym się mianem noszonym przez Steve'a Rogersa.

"The United States of Captain America" z Kapitanem Ameryką w wersji LGBT

Czytelnicy mainstreamowych komiksów superbohaterskich doskonale wiedzą, że rocznice powstania postaci, to idealna okazja do wydania specjalnych one-shotów czy miniserii, poświęconych superbohaterskim jubilatom.

I tak właśnie będzie w przypadku Kapitana Ameryki. Heros istnieje dłużej niż samo wydawnictwo Marvel Comics, ale dzięki Stanowi Lee i Jackowi Kirby'emu został wcielony do uniwersum, w którym zdążyli zadebiutować X-Men, Spider-Man czy Avengers. Szybko stał się jedną z kluczowych postaci komiksowego świata i chociaż wielokrotnie jego tarczę dzierżyły inne osoby, Steve Rogers prędzej czy później wracał do pełnienia roli symbolu USA.

Tym razem będzie jednak inaczej. W nadchodzącej miniserii "The United States of Captain America" Rogers będzie musiał połączyć siły z innymi bohaterami, którzy wskoczyli w niebiesko-czerwono-biały stró - Buckym Barnesem, Samem Wilosnem i Johnem Walkerem, by odnaleźć skradzioną przez kogoś tarczę. W komiksie zadebiutuje Aaron Fischer - pierwsza postać LGBT, która wcieli się w Kapitana Amerykę.

Nad serią czuwać będą scenarzysta Christopher Cantwell i rysownik Dale Eaglesham, którzy wezmą pod swoje skrzydła innych utalentowanych twórców komiksowych. Za pierwszy numer odpowiedzą Joshua Trujillo i Jan Bazaldua. To właśnie oni wprowadzą do uniwersum Marvela Aarona Fischera. Przedstawiciele wydawnictwa zaprezentowali nowego herosa na okładce pierwszego numeru "The United States of Captain America".

Według zapowiedzi twórców Fischer to "nieustraszony nastolatek, który został herosem, by chronić inne uciekające z domu i bezdomne dzieciaki". Wygląda więc na to, że Marvel po raz kolejny postanowił poruszyć w swoich komiksach wątki dotyczące reprezentacji osób LGBT.

"The United States of Captain America" - kiedy premiera serii?

Debiut Aarona Fischera nie będzie przypadkowy. Pierwszy numer "The United States of Captain America" pojawi się w sprzedaży w czerwcu 2021 roku. Od wielu lat czerwiec to tak zwany Pride Month - czyli miesiąc, w którym osoby LGBT celebrują dumę z przynależności do mniejszości seksualnych. Nowy heros zapewne również będzie czuł dumę ze swojej orientacji seksualnej, o czym w oficjalnym oświadczeniu prasowym poinformował Trujillo.

Aaron, jest zainspirowany bohaterami społeczności queer: aktywistami, liderami i zwykłymi ludźmi walczącymi o lepsze życie. Mam nadzieję, że jego debiutancka historia odbije się echem wśród czytelników i pomoże zainspirować następne pokolenie bohaterów.

Bazaldua podziękowała Marvelowi, że mogła stworzyć Kapitana Amerykę w wersji LGBT.

Bardzo podobała mi się praca nad tą postacią, a jako osoba transpłciowa cieszę się, że mogę przedstawić otwarcie homoseksualną postać, która podziwia Kapitana Amerykę i walczy ze złem, aby pomóc tym, którzy są prawie niewidzialni dla społeczeństwa. Rysując go, pomyślałam sobie: "No tak, Cap walczy z super-potężnymi istotami i prawie zawsze ratuje świat, ale Aaron pomaga tym, którzy chodzą samotnie po ulicy, z problemami, z którymi borykają się każdego dnia". Mam nadzieję, że czytelnikom spodoba się efekt końcowy!

Fischer to nie pierwszy homoseksualny bohater Marvela, który będzie współpracował z Kapitan Ameryką. W latach 80. zadebiutował Demolition Man - były wrestler, superbohater i wieloletni pomocnik Steve'a Rogesa oraz Sama Wilsona. Nowy heros wpisuje się więc w etos, który Cap prezentuje od wielu dekad.

Aaron będzie jednym z pięciu nowych Kapitanów Ameryk, którzy pojawią się w "The United States of Captain America". W każdym numerze czytelnicy poznają bohaterów, będących reprezentantami różnych spojrzeń na mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Szczegóły dotyczące kolejnych nowych postaci z "The United States of Captain America" poznamy wkrótce. Pierwszy numer jubileuszowej miniserii zadebiutuje już 2 czerwca 2021 roku.