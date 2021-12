Nie żyje była gwiazda Disneya. Miała zaledwie 46 lat

Nie żyje była gwiazda Disneya

Tiffini Hale to aktorka i artystka, która występowała w programie "The All New Mickey Mouse Club" w latach 1989-1995. Jak podają znajomi kobiety, ta zmarła 25 grudnia 2021 roku w wieku 46 lat. Aktorkę pożegnali przyjaciele z obsady wspomnianego programu, Deedee Magno Hall oraz Chasen Hampton. Współpracowali z nią również przy zespole The Party.

Przed śmiercią, Hale doznała ataku serca, po którym zapadła w śpiączkę. Jak czytamy w oświadczeniu Hall i Hamptona:

Z absolutnie ciężkim sercem chcemy poinformować o śmierci naszej ukochanej siostry, Tiffini Talii Hale. Wcześniej w tym miesiącu, Tiff przeszła atak serca, a potem zapadła w śpiączce. Niestety w poranek Świąt zmarła. Teraz spokojnie odpoczywa.

Aktorka od pewnego czasu unikała życia publicznego, nie biorąc nawet udziału w nowych koncertach grupy The Party w 2013 roku.