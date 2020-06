Nie żyje twórca horroru "Piątek trzynastego 2". Dzięki niemu Jason zdobył popularność

Smutne wieści dla fanów horrorów. 7 maja 2020 roku odszedł Ron Kurz - scenarzysta filmowy odpowiedzialny za serię "Piątek trzynastego". Miał 79 lat. Przyczyną śmierci była niewydolność serca. Wiadomość o odejściu filmowca została upubliczniona prawie miesiąc po zgonie.

Nie żyje Ron Kurz

Informację o śmierci scenarzysty podał portal Fridaythe13thFranchise.com. Trudno powiedzieć, z jakiego powodu wiadomość ujrzała światło dzienne dopiero po trzech tygodniach od odejścia Kurza. Według nekrologu Ronald G. Kurz urodził się w Baltimore w stanie Maryland 27 listopada 1940 roku. Po zakończeniu szkoły średniej został wcielony do wojska. Następnie trafił do w Maryland Department of Corrections, gdzie pracował jako główny korektor. Postanowił jednak zrezygnować z pracy i zatrudnił się w lokalnym kinie. W wolnych chwilach tworzył powieści.

W latach 70. i 80. jego książki zaczęły być wydawane, dzięki czemu dostał się do przemysłu filmowego jako scenarzysta. Pierwszymi filmami, nad którymi pracował Kurz były takie tytuły, jak "King Frat", "Eyes of a Tiger" oraz "Off the Wall". Największą popularność przyniosła mu jednak seria slasherów "Piątek trzynastego". Pomagał w poprawkach nad scenariuszem części pierwszej (pod pseudonimem Mark Jackson) i przejął rolę scenarzysty sequela, który paradoksalnie jest najbardziej popularną częścią cyklu. To właśnie w drugiej części widzowie poznali jedną z najsłynniejszych ikon horrorów - Jasona Voorheesa.

W pierwszej części akcja skupiała się na matce Jasona, który został zabity przez kolegów z obozu letniego. W "Piątku trzynastego 2" Jason powrócił do życia jako dorosły mężczyzna i nie tylko mścił się za swoją śmierć, ale również za śmierć swojej matki. To właśnie Kurzowi fani kina grozy na całym świecie zawdzięczają opowieść, która stała się początkiem wieloletniej serii.

Początkowo "Piątek trzynastego" miał być historią opętanej żądzą zemsty matki i zakończyć się na jednym filmie. To Kurz postanowił wysunąć na pierwszy plan postać Jasona i zrobić z niego klasycznego stwora z horrorów. Scenarzysta wpadł na pomysł, by pierwsza część zakończyła się słynnym jump scarem, w którym Jason wyskakuje z jeziora, zabijając główną bohaterkę i sugerując kontynuację horroru.

Kurz pozostawił swoją wieloletnią żonę Ann Dillon oraz dwóch synów Scotta Nelkena Kurza i Daniela Nelkensa Kurza, a także siostrę Susan Kurz.

Zobacz też: Nie żyje twórca "Laleczki Chucky". Czy popełnił samobójstwo?