Nie żyje znany kompozytor. Stworzył m.in. muzykę do Windowsa XP

Nie żyje Stan LePard, kompozytor muzyki do gier pokroju Halo, Guild Wars 2 i Destiny, a także twórca motywów dźwiękowych do Windowsa XP.

Wieściami o śmierci LeParda podzielił się jego przyjaciel i współpracownik Maclaine Diemer. W poniedziałek 15 lutego 2021 roku napisał na Twitterze, że Stan LePard zmarł niespodziewanie w zeszłym tygodniu.

Diemer współpracował z LePardem przy muzyce do gry Guild Wars 2:

Poznanie go ukształtowało moje życie i moją muzykę. Był ogromną częścią mojej pracy przy Guild Wars 2, a przy okazji dodał mnóstwo rzeczy od siebie. Jego śmierć jest tragiczną wieścią dla wszystkich członków społeczności graczy i muzyków z Seattle. Pragnę założyć fundację na rzecz jego rodziny i podam wam więcej szczegółów, jak będzie gotowa. Dziękuję ci Stan za wszystko, co dla mnie zrobiłeś. Będzie mi Ciebie brakowało.

LePard pracował przy muzyce dla wielu różnych popularnych gier - wśród produkcji znajdziemy m.in. Halo Reach, Halo 2, Halo 3, Halo Wars, Destiny, Fable II, Crimson Skies, Age Of Empires III: Asian Dynasties, Age Of Mythology i wiele innych.

Na temat jego śmierci wypowiedział się również profil Guild Wars 2 na Twitterze, który podziękował kompozytorowi za jego wkład w świat Tyrii.

Oprócz pracy nad muzyką do gier, Stan LePard zasłynął również motywem dźwiękowym instalacji systemu Windows XP. Był również klawiszowcem zespołu Planet Fly. Grupa również pożegnała go na Facebooku, pisząc, że "LePard był bestią na klawiszach, ale co ważniejsze kochanym i poczciwym człowiekiem". Przyczyna śmierci Stana LeParda jest nieznana.