Papież Franciszek poparł związki jednopłciowe. "Homoseksualiści są dziećmi Bożymi"

W filmie dokumentalnym "Franciszek" autorstwa Jewgienija Afinejewskiego, papież Franciszek wezwał do uchwalenia przepisów, które umożliwiają związki cywilne osób homoseksualnych.

Papież Franciszek popiera związki osób tej samej płci

Podczas festiwalu filmowego w Rzymie miała miejsce premiera pełnometrażowego filmu dokumentalnego "Franciszek" autorstwa Jewgienija Afinejewskiego. Padły w nim kluczowe słowa zmieniające dotychczasowy stosunek Kościoła do związków jednopłciowych.

W filmie Papież Franciszek odniósł się do kwestii ochrony środowiska, ubóstwa, migracji, nierówności rasowej i dochodowej czy problemów osób najbardziej dotkniętych dyskryminacją. Ojciec Święty skomentował również sprawę związków partnerskich osób jednopłciowych.

" Osoby homoseksualne mają prawo być rodziną. Są dziećmi Bożymi. To, co musimy zrobić, to stworzyć prawo o związkach partnerskich. W ten sposób będą prawnie chronieni. "

- powiedział papież Franciszek w filmie.

Jak informuje agencja Reutera:

" Według papieskiego biografa, Austena Ivereigh, to pierwszy raz od czasu wyboru Franciszka w 2013 roku, gdy papież tak jednoznaczne poparł ideę związków partnerskich. "

"Kim jestem, by ich oceniać?"

Zdania dotyczące wypowiedzi papieża są jednak mocno podzielone. Kontrowersje wzbudził termin "convivencia civil". Zdaniem środowisk katolickich nie odnosi się on do "związków partnerskich", które w języku hiszpańskim określane są, jako "unión civil" lub w podobnej formie: "unión registrada".

W czasie gdy Jorge Mario Bergoglio był arcybiskupem Buenos Aires, postulował związki partnerskie osób tej samej płci jako formę przeciwstawienia się małżeństwom homoseksualnym. Nieco później w swojej książce "W niebie i na ziemi" z 2013 roku wyraził obawę, że otrzymanie praw adopcyjnych przez takie pary byłoby niekorzystne dla dzieci. Franciszek wielokrotnie ostrzegał przed tym, co nazywa "ideologią płci", jednak zachęcał równocześnie katolików, by skupili się na człowieczeństwie osób LGBT. Obecnie papież Franciszek zaprezentował zgoła odmienny pogląd na tę sprawę.

Agencja Reutera przypomniała jednak słowa papieża z początku jego pontyfikatu, kiedy to odnosząc się do par homoseksualnych, które próbują żyć w zgodzie z wiarą chrześcijańską, Franciszek powiedział: "Kim jestem, by ich oceniać?".

Należy jednak pamiętać, że stanowisko papieża Franciszka nie jest oficjalnym stanowiskiem Kościoła Katolickiego.

Głowa Kościoła rzymskokatolickiego wielokrotnie okazała się być bardziej otwarta, niż umysł niejednego katolika. Papież Franciszek bardzo jasno określił swoje stanowisko wobec tatuaży i wyraził zdanie na temat wytatuowanych ludzi.

Włoscy dziennikarze dotarli niedawno do dokumentów podsumowujących obrady Synodu Biskupów, jaki odbył się w październiku 2019 roku w Watykanie. Wynika z nich, że w ramach walki z drastycznym spadkiem powołań papież Franciszek rozważa częściowo znieść celibat.

Źródło: agencja Reutera

