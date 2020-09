W 2020 roku wypada setna rocznica urodzin Karola Wojtyły. Wszyscy memiarze wiedzieli, że wydarzenie stanie się kopalnią inspiracji do tworzenia internetowych żartów. Nie zawiedli się. Przed Muzeum Narodowym w Warszawie stanęła rzeźba Jana Pawła II trzymającego nad głową głaz. Obiekt szybko stał się pośmiewiskiem internetu. Okazuje się jednak, że nie wszyscy internauci robią sobie zwyczajne podśmiechujki. Niektórzy dopatrzyli się zaskakującej paraleli.

Rzeźba papieża jak "Kajko i Kokosz"

Autorem kontrowersyjnego pomnika, który ma korespondować z dziełem Maurizio Cattelan "La nona ora", przedstawiającym papieża przygniecionego przez meteoryt jest Jerzy Kalina. Ten sam artysta, który stworzył inny wywołujący sprzeczne odczucia odbiorców obiekt - Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku w Warszawie zwany również "schodami smoleńskimi".

Kiedy w 2018 roku pojawił się pomnik upamiętniający ofiary katastrofy smoleńskiej, pojawiły się głosy, że przypomina on projekty innych osób, między innymi okładkę metalowej grupy Beyond The Bridge.

Fani komiksów doszukali się natomiast uderzającej zbieżności z podobnym obiektem, który pojawił się wiele lat wcześniej na kartach jednej z ksiąg z przygodami Tytusa, Romka i A'Tomka. Oczywiście nikt nie wziął sprawy na poważnie i nie zarzucił Kalinie plagiatu. Nowe dzieło artysty potwierdza, że być może jednak było coś na rzeczy i rzeźbiarz rzeczywiście inspiruje się klasyką polskiego komiksu. Poza kamiennego papieża do złudzenia przypomina słynną scenę z jednej z przygód Kajka i Kokosza.

Na fanpage'u bloga Na plasterki poświęconego twórczości Janusza Christy - autora postaci Kajka i Kokosza, pojawiło się ciekawe spostrzeżenie.

W humorystyczny sposób zasugerowano, że Kalina podczas tworzenia swoich rzeźb czerpie od Christy i Papcia Chmiela. W komentarzach pojawia się wiele interesujących sugestii dotyczących tego, który kadr z polskich komiksów będzie kolejną inspiracją artysty.

Co ciekawe administratorzy Na plasterki nie są pierwszymi osobami, które zwracają uwagę na dziwaczną zbieżność papieża z Kokoszem. W lawinie przeróbek odnoszących się do rzeźby Jana Pawła II nie zabrakło wariacji na temat mema "Wy***dalaj", przedstawiającego kadr z filmu animowanego z 2005 roku, na którym silny słowiański woj(tyła?) trzyma w górze kamień.

Czy nowy pomnik papieża rzeczywiście był inspirowany słynnym komiksem Christy? Trudno powiedzieć, jedno jest jednak pewne. Rzeźba miałaby szansę dołączyć do słynnej wystawy "Papieże" z 2014 roku, na której zaprezentowano mniej lub bardziej nieudane wizerunki Jana Pawła II udokumentowane za pomocą fotografii.

W 2020 roku MOCAK powołał do życia kontynuację wydarzenia sprzed 4 lat zatytułowaną "Papież". Twórcy zbioru ponownie zastanawiają się nad rolą wizerunków Jana Pawła II w kulturze, sztuce i życiu Polaków. Wygląda na to, że nowe dzieło Kaliny wpisuje się w tę wystawę idealnie.

