Znany pisarz dziecięcy antysemitą? Rodzina przeprasza za obraźliwe uwagi

Roald Dahl to brytyjski pisarz i scenarzysta, który w trakcie swojego życia stworzył wiele słynnych tytułów literatury dziecięcej, bardzo chętnie przekładanej na język filmu. Okazuje się jednak, że w życiu prywatnym nie był krystalicznie czystą postacią.

Roald Dahl to antysemita? Rodzina pisarza przeprosiła za obraźliwe wypowiedzi

"Jakubek i brzoskwinia olbrzymka", "Charlie i fabryka czekolady", "Fantastyczny pan Lis", "Wielkomilud", "Wiedźmy" czy "Matylda" to tylko nieliczne tytuły literackie (wszystkie co najmniej raz zekranizowane), których pomysłodawcą jest Roald Dahl. Czy to możliwe, że twórca tych wspaniałych powieści dla dzieci był antysemitą?

Jak podaje The Wrap, rodzina zmarłego literata wydała oficjalne oświadczenie, w którym przeprasza za słowa Dahla, które wypowiedział kilkadziesiąt lat temu.

Rodzina Dahlów i Roald Dahl Story Company głęboko przepraszają za trwałą i zrozumiałą krzywdę spowodowaną niektórymi wypowiedziami Roalda Dahla. (...) Te pełne uprzedzeń uwagi są dla nas niezrozumiałe i stoją w wyraźnym kontraście z człowiekiem, którego znaliśmy, i wartościami leżącymi u podstaw opowieści Roalda Dahla, które pozytywnie wpływają na młodych ludzi od pokoleń.

O co jednak dokładnie chodzi? W 1983 roku Dahl napisał recenzję książki "God Cried", opowiadającej o wojnie w Libanie. To właśnie w niej pojawiła się jedna z karygodnych wypowiedzi.

W żydowskiej postaci jest cecha, która wywołuje niechęć, może to rodzaj braku hojności wobec nie-Żydów. Chodzi mi o to, że zawsze istnieje powód, dla którego wszędzie pojawiają się przeciwności. Nawet taki gnojek jak Hitler, nie czepiał się Żydów ich bez powodu.

Poza tym w 1990 roku tuż przed swoją śmiercią Dahl powiedział w wywiadzie dla "The Independent" inne równie krzywdzące słowa.

Jestem zdecydowanie antyizraelski i zacząłem mieć antysemickie poglądy w takim stopniu, w jakim można spotkać Żyda w innym kraju niż Izrael, takim na przykład jak Anglia, mocno popierającym syjonizm.

W 2014 roku Mennica Królewska zamierzała uczcić Dahla specjalną monetą. Pomysł został jednak szybko odrzucony z powodu antysemickich wypowiedzi pisarza.

Mimo poglądów artysty, jego twórczość wciąż cieszy się ogromną popularnością na całym świecie. Przykładem tego stanu rzeczy może być niedawna premiera remake'u filmu "Wiedźmy" w reżyserii Roberta Zemeckisa z Anne Hathaway w roli głównej.

Dahlm zmarł w 1990 roku w wieku 74 lat z powodu raka krwi.