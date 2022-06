Książka "100 najodważniejszych polskich piosenek"

21 czerwca odbyła się premiera książki Marcina Mieszczaka i Jakuba Krzyżańskiego "100 najodważniejszych polskich piosenek". To świeże i oryginalne spojrzenie na historię polskiej muzyki. Do książki dodana jest płyta z premierowym utworem nagranym specjalnie na tę okazję.

"100 najodważniejszych polskich piosenek"

Marcin Mieszczak opowiada:

Zależało nam na świeżym podejściu do bogatej historii polskiej muzyki. Dlatego soczewką wyboru poszczególnych piosenek była odwaga. Szukaliśmy piosenek ważnych, ale zarazem odważnych pod kątem treści, przekazu czy formy.

Jakub Krzyżański dopowiada:

Nie chcieliśmy ograniczać się ani do jednego gatunku, ani do czasu powstania, ani do tematyki. Dlatego na jednej scenie naszej książki czytelnik znajdzie i Brygadę Kryzys i Liroya. Na kolejnych stronach jest Breakout, Mata, Kat, Armia, 2 plus 1 i dziesiątki innych artystów.

Na 440 stronach książki pełno jest zaskakujących anegdot, historii czy wypowiedzi muzyków. Autorzy rozmawiali z twórcami, a także przebrnęli przez setki publikacji, wywiadów czy filmów, aby w jak największym stopniu uchwycić istotę każdej z piosenek.

Piosenka #muzykajestwazna promuje książkę

Specjalnie na tę okazję została nagrana piosenka #muzykajestwazna w gdańskim studiu Custom34. Zaśpiewany przez Patrycję Golę utwór to intrygujące połączenie rocka, soulu, a nawet gospel. Za jego aranżację odpowiedzialny jest znakomity perkusista i twórca klubu płytowego AC Records Adam Czerwiński. Płyta z piosenką dodana jest do każdej książki. Ukazał się także limitowany, ręcznie numerowany singiel winylowy w kolorze white clear (w sprzedaży tylko 200 egzemplarzy, pozostałe 100 wydawnictwo zachowuje do celów promocyjnych).

Książka jest także w wersji elektronicznej. Dodatkowe informacje oraz możliwość zakupu książki na stronie projektu: https://muzykajestwazna.pl/