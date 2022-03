Ruszają eliminacje do Przeglądu Kapel CieszFanów Festiwalu

Scena CieszFanów Festiwalu słynie nie tylko z wielkich gwiazd, ale również z niszowych zespołów, które dzięki uczestnictwu w Przeglądzie Kapel mają okazję pokazać się wielkiej publiczności zarówno na miejscu, jak i w Internecie. Eliminacje do Przeglądu ruszają 25 lutego.

Pierwszym etapem, który muszą spełnić kapele pretendujące do zagrania na scenie CieszFanów Festiwalu jest wysłanie zgłoszenia do chęci udziału w Przeglądzie Kapel. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.cieszfanow.pl w zakładce „Przegląd CFF 2022” i wypełniony formularz należy wysłać na adres mailowy cieszfanow@gmail.com w terminie od 25.02.2022 do 17.04.2022. Następnie komisja kwalifikacyjna powołana przez organizatora wybierze spośród nadesłanych zgłoszeń 12 zespołów, które wystąpią w przeglądzie on-line, z którego zostaną wybrane 3 zespoły (dwa poprzez głosowanie internetowe, jeden przez jury CFF).

Fot. materiały prasowe

Poprzednia edycja okazała się przepustką do większego grona odbiorców dla zespołów Transgresja, Klangor oraz 4Dziki. Każdy z zespołów porwał publiczność swoim występem. Kapela 4Dziki nagrała teledysk do utworu „Wolny” z klipami nagranymi podczas CieszFanów Festiwal 2021, a zespół Klangor zagościł na kanale Fanów.TV, na którym pojawiła się rozmowa z kapelą. CieszFanów Festiwal stawia na młode zespoły i wspiera ich rozwój.

Wszelkie informacje dotyczące przeglądu kapel oraz festiwalu znajdziecie na stronie www.cieszfanow.pl, oraz na profilach społecznościowych CieszFanów Festiwal na Facebooku i Instagramie.