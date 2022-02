Główną atrakcją Tygodnia ze Slashem będzie konkurs "Antyradio gra w Slasha", w którym będziecie mieli szansę na wygranie gitary Les Paul Slash z odręcznym autografem muzyka oraz firmowych koszulek i czapeczek.

11 lutego br. ukazał się najnowszy album Slasha i Mylesa Kennedy'ego & The Conspirators zatytułowany "4", na który fanom przyszło czekać cztery lata. Z tej okazji już od poniedziałku na antenie Antyradia królować będą piosenki skomponowane lub wykonywane przez charyzmatycznego gitarzystę, występującego w charakterystycznym czarnym cylindrze.

Gitara Slasha do wygrania w Antyradiu

Zapraszamy do konkursu "Antyradio gra w Slasha". Najbardziej odważni zmierzą się w antenowych pojedynkach, podczas których będą musieli wykazać się znajomością twórczości muzyka. Zwycięzca piątkowego finału otrzyma gitarę z odręcznym autografem artysty. W antenowej zabawie wezmą słuchacze, którzy wyślą do redakcji najciekawsze odpowiedzi uzasadniające, dlaczego Slash jest ich ulubionym muzykiem.

Na fanów kultowego gitarzysty Guns N' Roses czeka również wywiad z muzykiem o kulisach nagrywania albumu "4", który jest już dostępny na player.antyradio.pl.

Wygraj Gitarę Slasha w Antyradiu: Zasady konkursu

Chcesz wziąć udział w konkursie? Wyślij maila na adres slash@antyradio.pl ze swoim numerem telefonu i odpowiedzią na pytanie "Dlaczego Slash jest Twoim ulubionym gitarzystą?". Odpowiedzi można przesyłać do piątku 25. lutego do godziny 14.00. Jeśli Twoja odpowiedź nam się spodoba, przejdziesz do kluczowego etapu czyli pojedynku na antenie, w którym trzeba będzie rozpoznać tytuły utworów Guns N' Roses i Slasha emitowane w krótkich fragmentach. Do dzieła!

Szczegóły konkursu znajdziesz w regulaminie.