10-letnia aktorka próbowała "uwieść" reżysera, by dostać rolę? "Czuł się niekomfortowo"

10-latka próbowała "uwieść" reżysera, żeby dostać rolę

Bella Thorne to aktorka, piosenkarka i modelka, która zaczęła karierę jako dziecko, wstępując w reklamach telewizyjnych i filmach dla młodzieży. Poza tym jest aktywną działaczką na rzecz praw i walki z przemocą wobec kobiet - z tego powodu jakiś czas temu opowiedziała o kuriozalnej sytuacji, która przytrafiła jej się kilkanaście lat temu.

Jak podaje E!, Thorne była gościnią podcastu "High Low". Była gwiazda Disney Channel wyznała w nim, że jako 10-latka straciła rolę. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że podczas castingu reżyser stwierdził, że... dziewczynka go podrywa.

Dyrektor obsady zadzwonił do mojego agenta, a agent do mojej mamy. Usłyszała: Nie przejdzie dalej, ponieważ reżyser czuł, że ona z nim flirtuje i to sprawiło, że poczuł się naprawdę niekomfortowo". O czym ty k***a mówisz, człowieku?!

Aktorka przyznała, że "nadal wraca" do tej sytuacji. Stwierdziła, że doprowadza ją to do szaleństwa i do tej pory musi sama sobie tłumaczyć, że to nie ona była problemem podczas castingu, tylko reżyser.

Niemal jakbym próbowała znaleźć winę w sobie. Myślę: "Co zrobiłaś, Bella? Co zrobiłaś, że on się tak poczuł?" I za każdym razem mówię: "Bella, przestań!".

Jeśli jesteś osobą dotkniętą przemocą seksualną, możesz zwrócić się o pomoc pod podane niżej numery telefonów: