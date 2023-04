"Shrek 5" oficjalnie powstanie! Ruszyły rozmowy z oryginalną obsadą

Ponownie zobaczymy zielonego ogra w akcji. Wszystko wskazuje też na to, że do filmu powróci oryginalna obsada.

Na tę wiadomość czekało na pewno wielu fanów Shreka. Sporo się plotkowało na temat kolejnego filmu o zielonym ogrze i w końcu otrzymaliśmy informację, że ruszyły wstępne prace nad filmem "Shrek 5".

"Shrek 5" oficjalnie powstanie! Ruszyły prace nad kolejnym filmem

Skąd wiadomo, że "Shrek 5" na pewno powstanie? Otóż zdradził to Chris Meledandri w rozmowie z Variety. Szef Illumination właśnie promuje film "Super Mario Bros" i jest też kreatywnym partnerem w DreamWorks Animation. Podczas wywiadu powiedział, że ruszyły już wstępne prace nad "Shrekiem 5", ale oczywiście wielu szczegółów nie mógł zdradzić na temat nadchodzącej produkcji.

Wiadomo jednak, że już toczą się rozmowy z aktorami, którzy podkładali głosy głównym bohaterom. Możliwe zatem, że do roli Shreka powróci Mike Myers, Camieron Diaz będzie ponownie Fioną, zaś Eddie Murphy wróci do roli Osła. Aktor już wcześniej twierdził, że chętnie to zrobi, są więc spore szanse, że widzowie ponownie usłyszą go w roli Osła na dużym ekranie.

Meledandri wyznał, że w przypadku tworzenia tego typu filmów istotne jest, by stworzyć historię bazującą na elementach, które pokochali widzowie i dzięki nowym bohaterom nadać świeżości produkcji.

Wszystko wskazuje na to, że to właśnie sukces filmu "Kot w butach: Ostatnie życzenie", który zarobił 478,7 mln dolarów wpłynął na decyzję o nowym filmie. Powrót zatem do "Shreka" wydaje się dobrym posunięciem.