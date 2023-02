Megadeth wystąpi 27 lutego na arenie Budokan w Tokio, zaś gościem specjalnym wieczoru będzie Marty Friedman. Dlaczego o tym piszemy? Zespól postanowił transmitować na żywo koncert z Japonii! Jak możecie zdobyć bilety na to wydarzenie?

Megadeth z transmisją koncertu z Japonii. Gościnnie zagra Marty Friedman [BILETY]

To będzie pierwszy występ Megadeth w Budokan Arena. Fani, którzy nie mają szansy pojawić się w Japonii, będę mieli dostęp do globalnej transmisji na żywo. Livestream obejmie ekskluzywne nagrania z przybycia do Japonii, spotkań z fanami i promocji nowego albumu. Następnie zespół wykona największe przeboje, takie jak „Sweating Bullets” czy „Hangar 18” oraz utwory z ostatniego albumu „The Sick, The Dying…And The Dead!”, w tym nominowany do nagrody Grammy singiel „We’ll Be Back”.

Bilety: https://driift.link/Megadeth

Transmisja na żywo: 27 lutego, 10:00

Powtórka #1: 27 lutego, 20:00

Powtórka #2: 28 lutego, 02:00

Powtórka #3: 28 lutego, 05:00

Transmisja na życzenie: od 28 lutego, 08:30 do 2 marca, 08:30

Friedman wystąpi z Megadeth po raz pierwszy od ponad 23 lat. Były gitarzysta zespołu należał do grupy w latach 1990-2000. Pojawił się na pięciu albumach studyjnych, w tym nominowanym do Grammy „Countdown to Extinction” oraz uznanych „Rust In Peace” i „Youthanasia”.Marty Friedman nie kryje ekscytacji: