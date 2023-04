Open'er Festival 2023 z kolejnym headlinerem imprezy. Kto dołączył do line-upu?

Open'er Festival 2023 odbędzie się w dniach 28 czerwca - 1 lipca 2023. Organizatorzy ogłosili właśnie kolejnego headlinera imprezy, który zagra 29 czerwca na Orange Main Stage.

Open'er Festival 2023 z kolejnym headlinerem imprezy [DATA, MIEJSCE, BILETY]

SZA headlinerką Open’era 2023 powered by Orange. Special Artystka, której wyjątkowa wrażliwość oczarowała świat, a ostatni, album ugruntował jej status wśród największych globalnych muzycznych gwiazd. SZA wystąpi 29 czerwca w Gdyni, na Orange Main Stage.



Solána Imani Rowe , czyli SZA, to bez wątpienia ewenement we współczesnym R&B. Artystka która wyróżnia się wielką wrażliwością i głosem przekazującym cały wachlarz emocji, rozpoczęła swoją drogę na szczyt serią EP-ek "See.SZA.Run", "S" i "Z", a w 2017 roku ukazał się jej debiutancki album "Ctrl" który dał jej aż 5 nominacji do Grammy. Tylko jedną nominację mniej otrzymała w kolejnym roku za nagraną z Kendrickiem Lamarem piosenkę "All The Stars". Pierwszą statuetkę otrzymała w ubiegłym roku za duet z Doją Cat "Kiss Me More".

Jej drugi album "SOS", który ukazał się w grudniu, zajął pierwsze miejsce sprzedaży m.in w USA, Kanadzie, Australii oraz wielu europejskich krajach. Dziś artystka może poszczycić się ponad 10 miliardami streamów w samym Spotify, współpracą z niekończącą się listą znanych artystów (m.in. Rihanna, Nicki Minaj, Justin Timberlake, Travis Scott czy wspomniany już Kendrick Lamar) i jednym z najbardziej oddanych fanbase’ów na świecie.

Teraz po raz pierwszy zobaczymy ją na żywo w Polsce na Open’erze. Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, Lil Nas X, Lizzo, SZA – oto headlinerzy Open’era 2023.

Open'er Festival 2023: Sprzedaż biletów

REGULAR TICKETS - w sprzedaży do 5 czerwca 2023 lub do wyczerpania puli biletów (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

Bilety dostępne na www.altersklep.pl



Karnet 4 DNI - 949 PLN

Karnet weekendowy (pt + sob) - 689 PLN

Bilet jednodniowy - 449 PLN



Karnet 4 DNI + pole namiotowe - 1189 PLN

Karnet weekendowy (pt + sob) + pole namiotowe - 849 PLN