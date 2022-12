Do zdarzenia doszło pod koniec koncertu Guns N' Roses w Adelajdzie.

Axl Rose słynie z tego, że pod koniec koncertów rzuca w tłum swój mikrofon. Koski, ręczniki, pałeczki do gry na perskusji - takie przedmioty często fruwają pod koniec występów, ale mikrofon? Jest to niebezpieczna zabawa, która się źle skończyła dla jednej fanki. W sieci pojawiły się zdjęcia kobiety, która została uderzona mikrofonem Axla. Dobrze, że skończyło się tylko na zadrabaniu i siniakach....

Axl Rose uderzył mikrofonem fankę. Pokazała zdjęcie obrażeń

Na koncercie Guns N' Roses w Adelajdzie po ostatnim utworze ''Paradise City'' Axl Rose ukłonił się publiczności i rzucił w tłum mikrofon. Niestety sprzęt uderzył w twarz fankę zespołu, Rebeca Howe, która przewróciła się. Mikrofon trafił prosto w nasadę jej nosa. W wywiadzie dla ''Adelaide Advertiser'' wyznała, że nie stała pod samą sceną, a mimo to uderzenie było naprawdę mocne. Gdyby została uderzona w potylicę, wówczas mogłaby nawet stracić życie.

Każdy fan na pewno chce mieć pamiątkę po koncercie w formie kostki do gitary czy pałek do perkusji, ale rzucanie mikrofonu w tłum to przesada. Jak na razie Axl Rose, ani sam zespół nie wydali żadnego oświadczenie w tej sprawie. Miejmy nadzieję, że wokalista przestanie bawić się w ten sposób z publicznością.

Zatem jeżeli będziecie mieć w planach koncert Guns N' Roses to uważajcie, bo może w Waszą stronę polecieć mikrofon. Ostatni występ kapeli w Polsce odbył się 20 czerwca 2022 na stadionie PGE Narodowym w Warszawie.