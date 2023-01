Pracownicy sklepów muzycznych nie mają łatwego życia. Nie dość, że często muszą odpowiadać na dziwne pytania klientów, słuchać, jak początkujący muzycy męczą "Stairway to Heaven", to jeszcze często zdarzają się kradzieże. Do nieprzyjemnej sytuacji doszło w sklepie muzycznym w Albuquerque w stanie Nowy Meksyk. Pracownik musiał obezwładnić agresywnego mężczyznę, który chciał go pobić akustyczną gitarą.

Dantejskie sceny w sklepie muzycznym. Klient zaatakował pracownika gitarą [WIDEO]

Do sieci trafiło nagranie świadka awantury w sklepie muzycznym. Pracownik zauważył, jak pewien mężczyzna chciał okraść sklep i musiał go wyprowadzić. Agresywny mężczyzna chwycił akustyczną gitarę i chciał nią uderzyć pracownika. Okazało się jednak, że nie jest to takie łatwe i złodziej został ubezwłasnowolniony. Pracownik wyciągnął go na ulicę i tak zostawił po środku chodnika. Na do widzenia rzucił w niego butem, który został w środku sklepu. Trochę śmiesznie, a jednocześnie trochę groźne.

Polecamy

I jak to skomentować? Pracownik chyba ma już doświadczenie z takimi problematycznymi klientami, bo szybko się uporał z podejrzanym osobnikiem. Można jedynie liczyć, że złodziej już nie podniesie gitary na innego człowieka xD Zapewne instrument już się nie nadaje do użytkowania, a szkoda, bo ktoś mógł zrobić dobry użytek z gitary.