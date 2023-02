Jason Newsted wraca do gry: "Przesłuchiwałem gitarzystów do "ciężkiego" projektu"

Jason Newsted powraca do grania! Były basista Metalliki zdradził, że był ostatnio mocno zapracowany, bo zaangażował się aż w 2 muzyczne projekty. Czego możemy się spodziewać?

W rozmowie z Gator 98.7 FM’s Gator Garage, Jason Newsted opowiedział o projektach, które ostatnio mocno go pochłonęły. Jedno jest pewne - możemy spodziewać się sporo nowości od byłego basisty Metalliki.

Pół roku spędziłem składając płytę "The Chophouse Band Volume1". The Chophouse Band powstał i tworzy muzykę od 1992 roku. Był to więc nasz pierwszy album po 30 latach, spędziłem nad tym dużo czasu. Gdy już mam to za sobą, wracam do ciężkiego grania, więc przez ostatnie kilka tygodni przesłuchiwałem gitarzystów do "ciężkiego" projektu. Wróciłem do gitary basowej i śpiewam z metalowym perkusistą - dwie stopy, wiesz, znowu robi się głośno. Mam więc kilka spraw na głowie. Składam teraz dwa nowe projekty - ale głośne.