Chociaż na Eurowizji króluje głównie muzyka pop to od czasu do czasu pojawia się też mocniejsze brzmienie. W 2022 na konkursie usłyszeliśmy The Rasmus, teraz swoich sił na Eurowizji chce spróbować John Lydon z zespołem Public Image Ltd. Kapela weźmie udział w krajowych preselekcjach Irlandii do Eurowizji. Posłuchajcie piosenki, z którą startuje PiL.

John Lydon chce pojechać na Eurowizję. Posłuchajcie piosenki "Hawaii" grupy PiL

PiL i Eurowizja? Brzmi to trochę dziwnie, raczej nikt by się nie spodziewał ekipy Johna Lydona w telewizyjnym programie, który przez wielu jest uważany za kiczowatą imprezę. Coraz częściej jednak rockowe i metalowe kapele decydują się na występ na imprezie, co wychodzi im z różnym skutkiem.

Zespół Johna Lydona wykona utwór "Hawaii" podczas preselekcji 3 lutego w programie "The Late Late Show". Utwór jest listem miłosnym do żony Lydona, która cierpi na Alzheimera.

Utwór ukaże się na winylu jeszcze w tym roku. Decyzja PiL, by startować w Eurowizji jest zaskakująca, ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Wkrótce się dowiemy, czy Irlandczykom podpasuje piosenka "Hawaii".

John Lydon posiada irlandzkie pochodzenie, zaś w wywiadach podkreślał, że czuje się Brytyjczykiem. Obecnie artysta posiada amerykańskie obywatelstwo.