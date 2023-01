Dzisiaj trochę pośmiejemy się z Metalliki. Pewien YouTuber wpadł na pomysł, żeby stworzyć reklamę Ikei z wykorzystaniem muzyki Metalliki. Twórca nawiązał do słynnych słów "I am the table", które pojawiły się w piosence Metalliki i Lou Reeda "The View & Metallica"

Ktoś stworzył reklamę Ikei z Metalliką. To najbardziej absurdalna rzecz, jaką dzisiaj zobaczycie [WIDEO]

Internetowy heheszek, który prowadzi kanał na YouTubie Lars Von Retriever z jakiegoś powodu postanowił stworzyć wideo, które mogłoby być efektem współpracy firmy Ikea z Metalliką. Już na tym etapie brzmi to dosyć absurdalnie, ale Ci, którzy twierdzą, że Meta się sprzedała miałaby niezłe pole do popisu.

W reklamie stołu z Ikei pojawia się cover "Am I Evil" Diamond Head, który dawno temu nagrała Metallica. Zmieniono jednak słowa tego utworu i na dzień dobry słyszymy Hetfielda śpiewającego "My mother was a table" i tym sposobem YouTuber nawiązał do piosenki Metalliki "The View & Metallica", w której padły słowa "I am the table".

To teraz zapnijcie pasy i jedziemy z tą Metallicą.

Oglądaj

Metallica zagra 2 koncerty w Polsce w 2024

Kapelę będziemy mogli zobaczyć dwukrotnie w Polsce. Metallica zagra 5 oraz 7 lipca 2024 w Warszawie na PGE Narodowym. Bilety są dostępne na stronie ticketmaster.pl.

Koncept opatrzony nazwą No Repeat Weekend oznacza, że oba koncerty w danym mieście będą miały różną setlistę i różne suporty. Trasa M72 to nowa, okrągła scena, ze słynnym Metallica Snake Pit przeniesionym do środka.