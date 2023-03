Live Aid z 1985 roku to już kultowy koncert, który miał na celu zebranie funduszy dla głodującej Etiopii. Wówczas na Stadionie Wembley w Londynie oraz stadionie Johna F. Kennedy'ego w Filadelfii zagrało wiele gwiazd światowego formatu. Teraz dziennikarze z magazynu "The Sun" twierdzą, że kultowy festiwal znowu powróci pod nazwą Lviv Aid. Na razie oficjalnie tego nic nie potwierdzono, ale dziennikarze twierdzą, że nawet wiedzą, którzy artyści zostali zaproszeni do wzięła udziału w specjalnym koncercie.

Live Aid powróci, by pomóc Ukraińcom? Media twierdzą, że wystąpią The Rolling Stones, McCartney i U2

Dziennikarze "The Sun" twierdzą, że zdobyli informacje, iż 24 czerwca na Stadionie Wembley miałby się odbyć koncert Lviv Aid i impreza swoim formatem przypominałaby kultowe wydarzenie Live Aid. Tym razem celem imprezy charytatywnej będzie wsparcie Ukrainy w konflikcie z Rosją, organizatorzy chcą w ten sposób wywrzeć presję na Władimirze Putinie. Podobnie, jak w przypadku Live Aid z 1985 roku, Lviv Aid byłby transmitowany na żywo na całym świecie, a line-up składałby się z największych gwiazd muzyki.

Jak podaje muzyka.interia.pl, informator dziennikarzy twierdzi:

Chciano zrobić to już od jakiegoś czasu, ale teraz potwierdzono datę i na ten dzień zarezerwowano stadion Wembley. Zaproszenia do występu dostają największe gwiazdy w historii show biznesu.

Media podają, że organizatorzy już zaprosili takie gwiazdy, jak m.in. The Rolling Stones, U2, The Killers, Florence and the Machine, Noel Gallagher, Adele czy Paul McCartney. Tak się składa, że w tym samym terminie odbywa się festiwal Glastonbury, więc nie wiadomo, czy gwiazdy dadzą radę wcisnąć w swój grafik Lviv Aid. "The Sun" podaje, że na stadionie Wembley termin 24 czerwca jest już zaklepany, ale jak na razie nie pojawiło się oficjalne info odnośnie charytatywnego koncertu, więc do końca nie wiadomo, jak potoczą się losy tej imprezy.