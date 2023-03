Metallica z kolejnym singlem. Posłuchaj ''If Darkness Had a Son''

Nadszedł czas na kolejny singiel Metalliki. Kawałek ''If Darkness Had a Son'' to 3 utwór promujący nowy album - wcześniej poznaliśmy single ''Screaming Suicide” i „Lux Æterna”. Jak prezentuje się ''If Darkness Had a Son''?

Metallica z nowym singlem ''If Darkness Had a Son''

Wielkimi krokami zbliża się premiera nowej płyty Metalliki. Album „72 Seasons” ukaże się 14 kwietnia. Producentami krążka są Greg Fidelman oraz Hetfield & Ulrich. Całość ma 77 minuty i 12 utworów. To pierwszy długogrający album Metalliki od wydanego w 2016 „Hardwired… To Self-Destruct”.

Zastanawiacie się, jak będzie brzmieć nowy album Metalliki? Posłuchajcie ''If Darkness Had a Son''.

13 kwietnia odbędzie się przedpremierowy odsłuch albumu Metalliki. W programie wydarzenia „72 Seasons – Global Premiere” pojawią się także teledyski do każdego utworu, wyświetlane na wielkim ekranie, jak również wywiady z zespołem.

Metallica zagra 2 koncerty w Polsce w 2024 roku

Oczywiście nie można zapomnieć o nadchodzących koncertach Metalliki w Polsce, na które będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Polscy fani będą mogli posłuchać Metalliki na żywo 5 i 7 lipca 2024. Każdy No Repeat Weekend to dwa oddzielne koncerty, z różnymi setlistami i supportami. M72 to także nowa, okrągła scena i słynny Metallica Snake Pit w centralnym miejscu, jak również passy I Disappear i wiele innych atrakcji.