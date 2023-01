Metalowy zespół z miliardem odtworzeń utworu na Spotify. Dołączył do grona Nirvany i Linkin Park

To utwór, który na pewno często zapętlacie u siebie w głośnikach.

Miliard odsłuchów na Spotify to spore osiągnięcie. Takim wynikiem mogą pochwalić się m.in. zespoły Nirvana, Guns N’ Roses czy Linkin Park. Niedawno rekord 2 miliardów pobiła kapela Queen. Teraz do tego grona dołączyła Metallica.

Zespół Metallica teraz może się pochwalić nowym rekordem. Ich słynny przebój "Enter Sandman" ma już miliard odtworzeń na Spotify. Piosenka pochodzi z kultowego albumu "Black Album", a fani nie wyobrażają sobie do dziś koncertów kapeli bez tej kompozycji.

Metallica obecnie szykuje się do wydania nowego albumu. Krążek "72 Seasons" ukaże się 14 kwietnia 2023 i już poznaliśmy pierwszą zapowiedź tej płyty - singiel "Lux Æterna". Za produkcję "72 Seasons" odpowiadają Greg Fidelman oraz Hetfield i Ulrich. Materiał trwa ponad 77 minut i zawiera 12 utworów.

Metallica zagra 2 koncerty w Polsce w 2024 roku

Nowych piosenek oraz starych hitów będziemy mogli usłyszeć na żywo w 2024 roku. Metallica wystąpi 5 oraz 7 lipca 2024 w Warszawie na PGE Narodowym. Bilety są dostępne na stronie ticketmaster.pl.

Koncept opatrzony nazwą No Repeat Weekend oznacza, że oba koncerty w danym mieście będą miały różną setlistę i różne suporty. Trasa M72 to nowa, okrągła scena, ze słynnym Metallica Snake Pit przeniesionym do środka.