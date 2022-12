Kolejne tragiczne wieści z rockowego świata. W wieku 55 lat zmarł Martin Duffy, wieloletni klawiszowiec Primal Scream. Wiadomość o śmierci muzyka przekazał jego kolega z kapeli Charlatans, Tim Burgess. Jak na razie nie jest znana przyczyna zgonu.

Śmierć wokalistki zespołu Obrasqi. Wiadomo już, co wydarzyło się na spacerze

20 grudnia 2022 Tim Burgess poinformował o niespodziewanej śmierci klawiszowca Primal Scream. Martin Duffy zmarł w wieku 55 lat, na razie nie wiadomo co dokładnie się stało.

W specjalnym wpisie Burgess napisał:

Kolejna tragiczna strata pięknej duszy. Martin Duffy dołączył do The Charlatans, gdy zmarł Rob Collins. Zagrał z nami na Knebworth, pomógł w zakończeniu albumu "Tellin' Stories" i był prawdziwym przyjacielem. Wybrał się ze mną w trasę, gdy grałem solowo. To była przyjemność z nim przebywać. Bezpiecznej podróży Duffy.