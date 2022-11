W wieku 65 lat zmarł gitarzysta i współzałożyciel The Clash oraz PIL, Keith Levene.

Jak podaje PAP, współzałożyciel punkrockowego zespołu The Clash i gitarzysta postpunkowej grupy Public Image Ltd, Keith Levene, zmarł w piątek 11 listopada 2022 w swoim domu w Norfolk w Wielkiej Brytanii. O jego śmierci poinformował w sobotę na Twitterze jego przyjaciel, pisarz Adam Hammond.

Nie żyje współzałożyciel The Clash i Public Image Ltd. Keith Levene miał 65 lat

"Nie ma wątpliwości, że Keith był jednym z najbardziej innowacyjnych, odważnych i wpływowych gitarzystów wszech czasów" - napisał Hammond. W jego wpisie możemy przeczytać:

Keith starał się stworzyć nowy paradygmat w muzyce i dzięki chętnym współpracownikom Johnowi Lydonowi i Jah Wobble'owi udało mu się to zrobić. Jego gra na gitarze w ciągu dziewięciu minut "Theme, pierwszego utworu na pierwszym albumie PiL, zdefiniowała to, czym powinna być muzyka alternatywna.

65-letni Levene chorował na raka wątroby, ale przyczyna zgonu nie została podana do wiadomości publicznej.

Keith Levene razem z Mickiem Jonesem założyli The Clash w 1976 roku. Wkrótce do muzyków dołączył Joe Strummer, jednak Levene opuścił szeregi kapeli zanim jeszcze zaczęła nagrywać swoją muzykę. Razem z Johnem Lydonem założył po rozpadzie Sex Pistols zespół Public Image Ltd.