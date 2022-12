Oszuści zarabiają krocie na fanach Metalliki. Zespół wydał specjalne oświadczenie

Metallica ogłosiła długą trasę koncertową, w ramach której wystąpi również w Polsce 5 oraz 7 lipca 2024 w Warszawie na PGE Narodowym. Oczywiście nie od dziś wiadomo, że oszuści nie śpią i koncerty popularnego zespołu to świetna okazja, żeby wyłudzić pieniądze od internautów. Już okazało się, że fani Metalliki zostali oszukani, w związku z czym kapela postanowiła wydać oświadczenie ostrzegając wielbicieli kapeli przed oszustami.

Co rusz głośno jest o hakerach, którzy potrafią się podszywać pod różnego rodzaju strony. Nieuważni internauci tracą spore kwoty i okazuje się, że oszuści chcą się wzbogacić również kosztem fanów Metalliki.

W związku ze sprzedażą biletów na 2-letnią trasę koncertową zespołu w sieci pojawiło się sporo oszustów. Jeden z fanów Metalliki został oszukany na kwotę 25 tysięcy dolarów w bitcoinach - 51-letni fan z Nowego Jorku sądził, że jest na oficjalnej stronie Metalliki na YouTubie.

W sieci szybko pojawiły się informacje o oszukanych wielbicielach kapeli, w związku z czym Metallica postanowiła wydać specjalne ostrzeżenie dla fanów. Z powodu ogłoszenia trasy oraz nowej płyty i sprzedaży biletów "poznaliśmy brzydką stronę social mediów". W oświadczeniu możemy przeczytać, że fani poinformowali ekipę Metalliki o fałszywych kanałach na YouTubie oraz stronach, które oszukują internautów podając się za oficjalne social media formacji:

Bądźmy szczerzy - to oszustwa. Powstają fałszywe konta na YouTubie, które udają, że są nasze i przekierowują na strony, których nie prowadzimy. Pamiętajcie - wszystkie nasze social media są zweryfikowane. Zawsze patrzcie na oficjalne zweryfikowanie zanim uwierzycie w coś szalonego. Dziękujemy wszystkim tym, którzy zgłosili te kanały do YouTube'a oraz do nas.