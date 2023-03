Kiedyś to były czasy, kiedyś to była muzyka! Magazyn Rolling Stone przyjrzał się długiej historii metalu i stworzył ranking 100 najlepszych utworów tego gatunku. Pierwsze miejsce w tym zestawieniu to hołd w stronę pioniera metalu.

Oto 100 najlepszych metalowych utworów według Rolling Stone. Pierwsze miejsce nie będzie dla Was zaskoczeniem

Każdy gatunek muzyczny ma swoją długą historię oraz wielu ojców. Za ojca metalu uważa się Black Sabbath, który zainspirował całe rzesze artystów zafascynowanych ciężkimi riffami oraz mroczną tematyką. Oczywiście w rankingu magazynu Rolling Stone nie mogło zabraknąć Ozzy'ego i spółki, jak również takich legendarnych zespołów, jak Judas Priest czy Iron Maiden. Nie zapomniano również o przedstawicielach nu-metalu czy takich kapel, jak Led Zeppelin i AC/DC, których większość nie zaliczyłaby do sceny metalowej, ale w swoim repertuarze mają naprawdę ciężkie utwory.

Zawsze tego typu zestawienia są bardzo subiektywne i wywołują sporo kontrowersji, bo jak porównać utwory, które powstały na przestrzeni kilkudziesięciu lat w różnych zakątkach świata? Jedni powiedzą, że w czołówce powinny znaleźć się znane utwory popularnych kapel, zaś inni woleliby sięgnąć po ambitniejszy i bardziej niszowy repertuar, który z jakiegoś powodu nie trafił do szerszej publiczności.

Zestawienie Rolling Stone otwiera na miejscu 100. Venom z utworem "Welcome to Hell". To jednak co Was na pewno najbardziej interesuje to pierwsze 3 miejsca zestawienia. Brąz należy do Motorhead i "Ace of Spades", zaś srebro zdobyła Metallica z utworem "Master of Puppets". Zwycięzcą został ojciec sceny metalowej, Black Sabbath z utworem "Black Sabbath" i raczej taki wybór nie jest zaskoczeniem, bo dziennikarze postanowili oddać hołd legendarnej kapeli. Całe zestawienie przeczytacie na stronie Rolling Stone, zaś my prezentujemy Wam To 20.

Top 20 najlepszych metalowych utworów według Rolling Stone

20. „Round and Round” – Ratt

19. „Peace Sells” – Megadeth

18. „Immigrant Song” – Led Zeppelin

17. „Back in Black” – AC/DC

16. „Hallowed Be Thy Name” – Iron Maiden

15. „Angel of Death” – Slayer

14. „Stargazer” – Rainbow

13. „Paranoid” – Black Sabbath

12. „Cult of Personality” – Living Colour

11. „One” – Metallica

10. „Run to the Hills” – Iron Maiden

9. „Holy Diver” – Dio

8. „Raining Blood” – Slayer

7. „Iron Man” – Black Sabbath

6. „Crazy Train” – Ozzy Osbourne

5. „War Pigs” – Black Sabbath

4. „Breaking the Law” – Judas Priest

3. „Ace of Spades” – Motörhead

2. „Master of Puppets” – Metallica

1. „Black Sabbath” – Black Sabbath