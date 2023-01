Serwisy subskrypcyjne audio mają coraz więcej użytkowników– globalnie to już ponad 46% wszystkich odbiorców muzyki. Słuchamy coraz więcej muzyki i ostatnio nowymi rekordami na Spotify mogły się pochwalić zespoły Metallica czy Queen. Jeżeli zaś chodzi o największą ilość odtworzeń jednej piosenki, rekord dotychczas należał do "Shape of You" Eda Sheerana. Król jednak został obalony - który utwór może pochwalić się największą ilością wyświetleń na Spotify?

Oto najpopularniejszy utwór na Spotify. Odtworzono go ponad 3 miliardy razy

Najpopularniejszą piosenką w serwisie Spotify jest kawałek "Blinding Lights" The Weeknd. Utwór z płyty "After Hours" został odtworzony aż 3,3 miliardy razy. Utwór "Blinding Lights" jest również pierwszą w historii piosenką, która spędziła pełny rok (52 tygodnie) w pierwszej dziesiątce zestawienia Billboard Hot 100. Co więcej, "Blinding Lights" było najpopularniejszą piosenką 2020 roku według International Federation of the Phonographic Industry (IFPI).

Oglądaj

Jeszcze w marcu 2022 The Weeknd pobił rekord z utworem "Save Your Tears”, który zgromadził w 2021 roku równowartość 2,15 miliarda streamów i zdobył kolejny raz nagrodę Global Digital Single. W 2020 roku Global Digital Single Award również trafiła do The Weeknda, wówczas za "Blinding Lights" (równowartość 2,72 miliarda streamów).

"Blinding Lights" to jeden z singli promujących album „After Hours”. Czwarty krążek w dorobku The Weeknd również otrzymał wiele prestiżowych wyróżnień. W USA ma status podwójnej platyny, a single „Save Your Tears”, „After Hours” i „In Your Eyes” mają status platyny. „Blinding Lights” ma natomiast status siedmiokrotnej platyny.