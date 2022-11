Książę Ciemności, chociaż trudno w to uwierzyć, jest śmiertelnikiem i przez ostatnie lata zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. W 2019 roku Ozzy Osbourne spadł ze schodów w swoim domu. W wyniku tego upadku wypadły mu metalowe śruby, które zostały wprowadzone po wypadku na quadzie w 2003 roku. Ozzy cały czas narzekał na ból i musiał przejść operację kręgów szyjnych. Okazuje się jednak, że pewien chirurg nie poradził sobie z tym zadaniem.

Ozzy Osbourne szczerze o swoim zdrowiu: "Chirurg zj*bał operację"

W wywiadzie dla "Consequence of Soun" Ozzy opowiedział o swoim stanie zdrowia i okazało się, że w ostatnim czasie przeszedł nie jedną, a dwie operacje. Niestety pierwsza okazała się niewypałem:

Wracam powoli do zdrowia. Operacja, którą miałem na początku tego roku, dała mi się we znaki. Operowano mi szyję oraz kręgosłup. Pierwszy chirurg to całkowicie zj*bał i musiałem przejść kolejne operacje, żeby przywrócić wszystko w miarę możliwości do normy.

Przecięte nerwy podczas operacji długo się goją i powrót do zdrowia trwa dosyć długo, co mocno irytuje Ozzy'ego:

Zbliżam się do celu, ale to dosyć powolny proces. Nie jestem dobry w chorowaniu, to wszystko dzieje się za wolno.

Co ciekawe problemy zdrowotne w żaden sposób nie zachęcają go do pójścia na emeryturę:

Raczej nie zagram znowu pie*rzoną dziewięciomiesięczną trasę, ale kto tam wie.

9 września 2022 ukazała się kolejna płyta Ozzy'ego Osbourne'a zatytułowana "Patient no. 9". Na albumie zagrali Tony Iommi, Zakk Wylde, legendarny Eric Clapton, Jeff Beck, czy Robert Trujilo. Nowy album „Patient No. 9” to pierwsze wydawnictwo Osbourne’a od czasu albumu "Ordinary Man", który trafił na szczyty list przebojów w 2020 roku.