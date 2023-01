Ciuchy z logo metalowych czy rockowych kapel to nic nowego - często w sieciówkach można znaleźć koszulki czy bluzy z Metalliką, AC/DC, The Rolling Stones. Śmieszne jest to, że tego typu rzeczy kupują osoby, które tych zespołów nie znają i nawet nie chcą się zainteresować, o co dokładnie chodzi. Gdy jesteś celebrytą tym bardziej możesz spotkać się z krytyką fanów - tak stało się z popową gwiazdą ze Szwecji, która pojawiła się w sukience z logo Burzum, Cannibal Corpse oraz Behemoth nawet nie wiedząc, że wsadziła kij w mrowisko.

Popowa gwiazda założyła sukienkę z Cannibal Corpse i Behemoth: "Ups, nie wiedziałam" [WIDEO]

Zara Larsson pojawiła się na gali wręczenia nagród szwedzkiego radia "P3 Guld" w kusej sukience, na której widnieją logo oraz fragmenty metalowych albumów. Fani doszukali się nawiązań do Burzum, Cannibal Cirpse oraz Behemoth. Szwedzka gwiazda nie wiedziała, że na jej strój zwrócą uwagę metalowcy.

Jak podaje terazrock.pl, Zara Larsson w oświadczeniu dla gazety „Aftonbladet” wyznała, że nie miała pojęcia o metalowych kapelach na jej stroju:

Ups, Nie wiedziałam. Po prostu myślałam, że moje ciuchy wyglądają fajnie. To pomyłka. Gwoli wyjaśnienia, nie nosiłam ich merchu tylko strój Rafa Simonsa, który wykorzystał te nadruki.

Raf Simons to belgijski projektant - ciekawe, dlaczego zdecydował się na wykorzystanie okładki płyty Burzum... Ciekawe czy wiedział, jak wygląda przeszłość Varga, który w 1993 roku zamordował gitarzystę i podpalił 3 kościoły.

Jeżeli Was to interesuje, to Zara Larsson debiutowała w 2017 albumem „So Good”, który cieszy się tytułem drugiego najchętniej streamowanego kobiecego debiutu w Spotify w historii serwisu. W katalogu Larrson znajdują się takie hity jak „Never Forget You” with MNEK, „Lush Life”, „Ain’t My Fault” i „Symphony” with Clean Bandit. W 2020 wydała album „Poster Girl” z takimi hitami jak „Ruin My Life” i „Wow”. Zara nawiązała współpracę z topowymi producentami takimi jak Max Martin i Young Thug. Wydawnictwo przekroczyło miliard streamów.