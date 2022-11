W dniu premiery rozszerzonego wydania "The Miracle" grupy Queen, do sieci trafił nowy klip "Was It All Worth It" w reżyserii Simona Luptona. W teledysku przemycono wiele nawiązań do najważniejszych wydarzeń w dorobku zespołu. Zobaczcie, jak prezentuje się najnowsze wideo od Queen.

Queen pokazał nowy teledysk do "Was It All Worth It" [WIDEO]

"Was It All Worth It" ze swoją epicką orkiestracją i poruszającym tekstem, to jeden z najbardziej monumentalnych momentów w dyskografii Queen. Brian May już w wywiadzie udzielonym magazynowi „Sounds” w 1989 przyznał:

Pomyśleliśmy: „Mój Boże, chyba naprawdę tu przegięliśmy! W tekście jest też element humorystyczny, co jest miłą odmianą. Musieliśmy się trochę pośmiać z samych siebie, bo to moment samoświadomego komentarza na temat rzeczy, których udało nam się dokonać. Podoba nam się cały ten proces, lubimy malować taki obraz. Mamy z tego niezłą frajdę i wiemy, że to jest rzecz, która wyróżnia Queen.

Zobaczcie, jak prezentuje się najnowsze wideo Queen:

Oglądaj

Reżyser Simon Lupton komentuje pracę nad "Was It All Worth It" w następujący sposób:

Rozmawiałem z wieloma osobami, które były przy nagrywaniu tej piosenki i wiem, że zespół świetnie się bawił w studiu. Wspólnie z animatorem Jake’iem McBridem również spędziliśmy fantastyczne chwile, pracując nad tym wideo, 30 lat po premierze utworu. Mamy nadzieję, że fani będą mieli frajdę z wyłapywania wszystkich nawiązań do historii Queen, które pojawiają się w klipie.

Wideo do "Was It All Worth" pojawiło się w dniu premiery wyczekiwanej reedycji albumu „The Miracle”. Wydawnictwo jest dostępne w formacie cyfrowym, a do sprzedaży fizycznej trafił box oraz 2CD.