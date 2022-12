"Billion Views Club" powoli nam się rozrasta, chociaż wciąż jest to dosyć elitarne grono. Całe szczęście do teledysków z miliardową ilością wyświetleń co rusz dołączają rockowe przeboje. W tym gronie znajdują się już m.in. grupy The Police, AC/DC, Guns N' Roses, A-ha, System of a Down czy Linkin Park. Teraz nowym członkiem elitarnego klubu stał się klip zespołu Red Hot Chili Peppers.

Rockowy przebój z miliardem wyświetleń na YouTubie. Zespół dołączył do System of a Down i AC/DC

Ten teledysk oglądaliście na pewno już niejednokrotnie. Mowa o "Californication" - po 13 latach od opublikowania teledysk Red Hotów pobił rekord miliarda wyświetleń na YouTubie. Piosenka pochodzi z tak samo zatytułowanego albumu z 1999 roku, który zajął 3. miejsce listy Billboard Top 200. Za legendarny już teledysk do "Californication" odpowiadają Jonathan Dayton i Valerie Faris. W klipie muzycy pojawiają się w pokręconej grze komputerowej.

Oglądaj

Co ciekawe, rzeczywiście powstała gra bazująca na tym klipie, w której możemy poruszać się jako członkowie Red Hot Chili Peppers. Za grę odpowiada Miguel Camps Orteza.

Red Hot Chili Peppers zagra w Polsce. Gdzie kupisz bilety?

Już w przyszłym roku będziemy mogli zobaczyć kapelę na żywo. Zespół Red Hot Chili Peppers zagra koncert 21 czerwca 2023 na PGE Narodowym. Gościem specjalnym jest Iggy Pop. 7 grudnia wystartowała przedsprzedaż dla klientów Citi Handlowy, natomiast dzień później odbędzie się przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster. Bilety na koncert Red Hotów trafią do ogólnej sprzedaży 9 grudnia 2022 o godzinie 10:00.