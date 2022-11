Roger Waters nagrał nową wersję hitu Pink Floyd. Posłuchajcie "Comfortably Numb 2022" [WIDEO]

Roger Waters podzielił się nową wersją hitu "Comfortably Numb 2022". Kultowy utwór pierwotnie pojawił się na przełomowym albumie Pink Floyd "The Wall". Posłuchajcie, jak brzmi odświeżona wersja piosenki.

"Comfortably Numb 2022" nagrano podczas trasy "This Is Not A Drill" po Ameryce Północnej. Produkcją zajęli się Roger Waters i Gus Seyffert. Waters tak komentuje wydanie nowej wersji kultowego utworu:

Podczas lockdownów nagrałem demo nowej wersji "Comfortably Numb" jako wstęp do naszego nowego show "This Is Not A Drill". Zmieniłem jego tonację w a-moll, aby był mroczniejszy i zaaranżowałem go bez solówek, z wyjątkiem jednej sekwencji, gdzie słychać oszałamiająco piękne solo Shanay Johnson – jednej z naszych nowych wokalistek.

Towarzyszący premierze teledysk został wyprodukowany i wyreżyserowany przez Seana Evansa. Fotografię wykonała Kate Izor.

Oglądaj

W utworze pojawiają się także Gus Seyffert (bas, syntezator, perkusja, wokal), Joey Waronker (perkusja), Dave Kilminster (wokal), Jonathan Wilson (harmonia, syntezator, gitara i wokal), Jon Carin (syntezator, wokal), Shanay Johnson (wokal), Amanda Belair (wokal), Robert Walter (organy, fortepian), Nigel Godrich (smyczki) oraz chór z "The Wall Sessions".