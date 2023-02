Kiedyś to były czasy! Sammy Hagar wrzucił na Instagrama zdjęcie z lat 80. i podzielił się ciekawą anegdotą związaną z Metalliką. Okazuje się, że muzycy wiszą mu 200 dolarów - ciekawe, czy po opublikowaniu tego wpisu artyści uregulują swoje długi z wokalistą Van Halen.

Sammy Hagar twierdzi, że Metallica wisi mu pieniądze: "Tylko Lars i Kirk zapłacili"

Wokalista wrzucił na Instagrama zdjęcie z trasy Monsters of Rock z 1988 roku, w której brali udział m.in. Scorpions, Metallica czy Dokken. Wokalista wyznał, że świetnie spędził czas z muzykami tych kapel. Przy okazji podzielił się ciekawą anegdotą odnośnie Metalliki, która jeszcze wówczas nie odniosła tak gigantycznego, międzynarodowego zespołu:

Założyłem się z członkami Metalliki o 100 dolarów każdy, że pod koniec tej trasy ich następna płyta będzie platynowa. Jak na razie Lars i Kirk są jedynymi, którzy zapłacili. Ha ha.

Mowa o albumie "…And Justice for All" - krążek w 2003 roku pokrył się 8-krotną platyną w 2003 roku. To pierwsza płyta z Jasonem Newstedem w składzie, pierwszy krążek, który trafił do Top 10 w Stanach (najwyższa pozycja - #6), pierwszy singiel w Top 40 w dorobku zespołu („One”), debiutancki występ na ceremonii Grammy, a także pierwsza wygrana (Najlepszy utwór metalowy „One”). W porównaniu do swoich poprzedników, „…And Justice For All” zgromadziło najbardziej entuzjastyczne recenzje wśród krytyków.

Metallica na dwóch koncertach w Polsce w 2024 roku

Zespół w ramach trasy M72 zagra dwa koncerty w każdym mieście. Polscy fani będą mogli posłuchać Metalliki na żywo 5 i 7 lipca 2024. M72 to nowa, okrągła scena i słynny Metallica Snake Pit w centralnym miejscu, jak również passy I Disappear i wiele innych atrakcji.