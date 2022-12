Steven Tyler oskarżony o napaść seksualną na nieletniej. Miała dokonać aborcji

Magazyn "Rolling Stone" dotarł do dokumentów sądowych, z których wynika, że Julia Holcomb pozwała Stevena Tylera oskarżając wokalistę Aerosmith o napaść seksualną oraz emocjonalne dręczenie. Do sytuacji miało dojść w latach 70., gdy dziewczyna miała 16 lat.

Kobieta twierdzi, że Steven Tyler nawiązał z nią kontakt w 1973 roku. Para miała się poznać podczas koncertu grupy Aerosmith w Portland w stanie Oregon. Muzyk dowiedział się, że dziewczyna miała problemy z rodzicami i przekonał ich, by powierzyli mu opiekę nad nastoletnią wówczas Julią. Jak cytuje portal muzyka.interia.pl:

Dzięki temu mógł zabierać mnie w trasy, gdzie wykorzystywał mnie seksualnie i faszerował alkoholem i narkotykami. Byłam zbyt bezsilna, aby oprzeć się jego sławie, wpływom i pieniądzom. Zmusił mnie do uwierzenia w to, że byliśmy parą, że to był romans.