Fani rocka i metalu raczej patrzą nieprzychylnie w stronę popowych gwiazd, które biorą się za rockowy repertuar. Jednak dobry wokalista poradzi sobie w różnym repertuarze. Potwierdziła to była wokalistka Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, która miała dosyć skomplikowane zadanie. Artystka musiała zaśpiewać piosenkę Celine Dion "My Heart Will Go On" w klimacie Led Zeppelin. Trudno sobie wyobrazić, jak ballada z filmu "Titanic" miałaby wybrzmieć jako rockowy kawałek, ale Scherzinger poradziła sobie wyśmienicie z tym zadaniem.

Wokalistka Pussycat Dolls zaśpiewała "My Heart Will Go On" w stylu Led Zeppelin. To najlepsze, co dzisiaj usłyszycie [WIDEO]

Nicole Scherzinger pojawiła się w muzycznym programie Jimmy'ego Fallona "That's My Jam", w którym dostała dosyć niecodzienne zadanie. Wokalistka wylosowała piosenkę Celine Dion "My Heart Will Go On" i musiała zaśpiewać ten utwór w stylu Led Zeppelin. Utwór z filmu "Titanic" jest dosyć trudny do zaśpiewania, a co dopiero, gdy trzeba porządnie się powydzierać do rockowego podkładu. Nicole Srzerzinger udowodniła jednak, że ma kawał głosu i nie straszne jej takie wyzwania. Gdy zaczęła śpiewać słynną balladę przerobioną na rockowy kawałek, wszystkim opadły szczęki.

Nicole Scherzinger możecie kojarzyć z zespołu Pussycat Dolls, do którego dołączyła w 2003 roku. Takie przeboje girlsbandu, jak "Don't Cha", "Buttons" czy "Stickwitu" na pewno słyszeliście chociażby raz w radiu. Scherzinger była główną wokalistką grupy i współtworzyła część materiału zespołu. Jeszcze podczas swojej działalności w Pussycat Dolls rozpoczęła karierę solową i na swoim koncie ma 2 albumy studyjne oraz liczne współprace, m.in. z Davidem Guettą, Timbalandem czy Enrique Iglesiasem.